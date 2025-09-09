https://1prime.ru/20250909/moskva-861987982.html

Пассажира, упавшего на пути метро Москвы, обязали компенсировать убытки

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Суд обязал пассажира, легшего на пути метро Москвы и на 20 минут остановившего движение поездов на одной из веток, компенсировать столичному метрополитену убытки, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости. Как указано в документах, пассажир поздно вечером "неуверенной походкой" вышел из поезда на станции метро "Крестьянская застава" Люблинско-Дмитровской ветки, но затем попытался удержать закрывающуюся дверь вагона. Когда ему это не удалось, он лег на платформу, затем встал, кинул на пол личные вещи, упал сам, затем поднялся, спустился на пути и лег в путевой лоток. Вскоре к станции подъехал поезд метро, но другие пассажиры успели предупредить машиниста и тот применил экстренное торможение. Пути обесточили, пассажира подняли на станцию, но движение на ветке было парализовано на 20 минут - шесть поездов отменили, три раза пассажиров внепланово высадили из вагонов. Спустя некоторое время метрополитен подал в суд с требованием компенсировать убытки. Ответчик пришел в суд и признал иск.

