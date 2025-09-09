Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажира, упавшего на пути метро Москвы, обязали компенсировать убытки - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250909/moskva-861987982.html
Пассажира, упавшего на пути метро Москвы, обязали компенсировать убытки
Пассажира, упавшего на пути метро Москвы, обязали компенсировать убытки - 09.09.2025, ПРАЙМ
Пассажира, упавшего на пути метро Москвы, обязали компенсировать убытки
Суд обязал пассажира, легшего на пути метро Москвы и на 20 минут остановившего движение поездов на одной из веток, компенсировать столичному метрополитену... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T05:52+0300
2025-09-09T05:52+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861987982.jpg?1757386376
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Суд обязал пассажира, легшего на пути метро Москвы и на 20 минут остановившего движение поездов на одной из веток, компенсировать столичному метрополитену убытки, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости. Как указано в документах, пассажир поздно вечером "неуверенной походкой" вышел из поезда на станции метро "Крестьянская застава" Люблинско-Дмитровской ветки, но затем попытался удержать закрывающуюся дверь вагона. Когда ему это не удалось, он лег на платформу, затем встал, кинул на пол личные вещи, упал сам, затем поднялся, спустился на пути и лег в путевой лоток. Вскоре к станции подъехал поезд метро, но другие пассажиры успели предупредить машиниста и тот применил экстренное торможение. Пути обесточили, пассажира подняли на станцию, но движение на ветке было парализовано на 20 минут - шесть поездов отменили, три раза пассажиров внепланово высадили из вагонов. Спустя некоторое время метрополитен подал в суд с требованием компенсировать убытки. Ответчик пришел в суд и признал иск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
05:52 09.09.2025
 
Пассажира, упавшего на пути метро Москвы, обязали компенсировать убытки

Пассажира, упавшего на пути метро Москвы, обязали компенсировать убытки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Суд обязал пассажира, легшего на пути метро Москвы и на 20 минут остановившего движение поездов на одной из веток, компенсировать столичному метрополитену убытки, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости.
Как указано в документах, пассажир поздно вечером "неуверенной походкой" вышел из поезда на станции метро "Крестьянская застава" Люблинско-Дмитровской ветки, но затем попытался удержать закрывающуюся дверь вагона. Когда ему это не удалось, он лег на платформу, затем встал, кинул на пол личные вещи, упал сам, затем поднялся, спустился на пути и лег в путевой лоток. Вскоре к станции подъехал поезд метро, но другие пассажиры успели предупредить машиниста и тот применил экстренное торможение.
Пути обесточили, пассажира подняли на станцию, но движение на ветке было парализовано на 20 минут - шесть поездов отменили, три раза пассажиров внепланово высадили из вагонов.
Спустя некоторое время метрополитен подал в суд с требованием компенсировать убытки. Ответчик пришел в суд и признал иск.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала