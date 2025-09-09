Число самозанятых в Москве превысило 2,1 миллиона

https://1prime.ru/20250909/moskva-861995207.html
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Число самозанятых в Москве на 1 августа превысило 2,1 миллиона человек, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития города. "Рост числа самозанятых в Москве является показателем динамичного развития городской экономики и увеличения предпринимательской активности среди населения. Все больше москвичей, решаясь на создание собственного бизнеса, выбирают формат самозанятости и предлагают услуги в самых разных областях: от репетиторства и консультаций до дизайна и маркетинга. Это открывает новые возможности для их самореализации и профессионального роста, а также способствует созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности экономики города в целом. На 1 августа 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило 2,1 миллиона человек. Их общий доход за все время действия в Москве этого налогового режима, с 1 января 2019 года, составил почти 1,9 триллиона рублей", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву. Отмечается, что в Москве зарегистрированы более 15 процентов от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. "Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство", - говорится в сообщении. Сообщается, что за семь месяцев 2025 года столичные плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам более 188 миллионов чеков - в 2,5 раза больше, чем за январь - июль 2024-го, что свидетельствует о росте деловой активности самозанятых в Москве. Средний размер чека на конец июля 2025 года составил 2850 рублей. В январе-июле 2025 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 11,8 миллиарда рублей - на 48 процентов больше, чем в те же месяцы прошлого года. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 51 миллиарда рублей налога на профессиональный доход.
