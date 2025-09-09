https://1prime.ru/20250909/nato-861993097.html

В МИД прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО

2025-09-09T09:00+0300

политика

общество

финляндия

швеция

гаага

нато

мид рф

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Финляндия и Швеция, вступив в НАТО, получили только проблемы, лишились суверенитета в реализации внешнеполитических приоритетов и авторитета на мировой арене, а не обрели безопасность, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. "Перед глазами находится пример Швеции и Финляндии, которые вместо комфортного во всех отношениях пребывания в статусе нейтральных государств, вступив в НАТО, приобрели себе только головную боль — в момент стали прифронтовыми государствами. В соответствии с решениями последнего саммита НАТО, который состоялся в Гааге в июне, они теперь обязаны повысить уровень военных расходов до 5% ВВП, что в условиях наличия сложностей в экономике и проблем в социальной сфере этих стран является трудновыполнимой задачей", - сказал дипломат агентству. Более того, как отметил Масленников, Финляндия и Швеция фактически потеряли суверенитет в вопросах военного строительства и реализации внешнеполитических приоритетов. Хельсинки и Стокгольм лишились авторитета в международном сообществе, как беспристрастных посредников их больше никто не воспринимает, и они вынуждены беспрекословно выполнять решения, которые штампуются в штаб-квартире альянса, отметил дипломат. Он подчеркнул, что вместо обретения безопасности политики Финляндии и Швеции ввергли свои государства в пучину геополитической конфронтации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

финляндия

швеция

гаага

