"Срывает инициативы". В ЕС предупредили Россию о растущей угрозе НАТО

Итальянский журналист Томас Фази заявил в социальной сети Х, что НАТО продолжает представлять угрозу для России — это подтверждается текущим кризисом на Украине

МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Итальянский журналист Томас Фази заявил в социальной сети Х, что НАТО продолжает представлять угрозу для России — это подтверждается текущим кризисом на Украине и блокированием российских мирных инициатив."НАТО убедительно доказала, что представляет собой серьезную угрозу для России, о чем свидетельствует многолетняя дестабилизация Украины, которая в конечном итоге привела к власти марионеточный режим, начавший эту войну", — отметил журналист.Также он подчеркнул, что именно Североатлантический альянс препятствует реализации российских мирных инициатив и активно изображает Москву как "вечную угрозу". "С российской стороны ничего подобного нет", — заключил Фази. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных рубежей. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием присутствия альянса в Европе, подчеркивая при этом, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые могут представлять угрозу для ее интересов.

