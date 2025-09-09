Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Срывает инициативы". В ЕС предупредили Россию о растущей угрозе НАТО - 09.09.2025, ПРАЙМ
Политика
"Срывает инициативы". В ЕС предупредили Россию о растущей угрозе НАТО
Итальянский журналист Томас Фази заявил в социальной сети Х, что НАТО продолжает представлять угрозу для России — это подтверждается текущим кризисом на Украине | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T19:17+0300
2025-09-09T19:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Итальянский журналист Томас Фази заявил в социальной сети Х, что НАТО продолжает представлять угрозу для России — это подтверждается текущим кризисом на Украине и блокированием российских мирных инициатив."НАТО убедительно доказала, что представляет собой серьезную угрозу для России, о чем свидетельствует многолетняя дестабилизация Украины, которая в конечном итоге привела к власти марионеточный режим, начавший эту войну", — отметил журналист.Также он подчеркнул, что именно Североатлантический альянс препятствует реализации российских мирных инициатив и активно изображает Москву как "вечную угрозу". "С российской стороны ничего подобного нет", — заключил Фази. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных рубежей. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием присутствия альянса в Европе, подчеркивая при этом, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые могут представлять угрозу для ее интересов.
19:17 09.09.2025 (обновлено: 19:18 09.09.2025)
 
"Срывает инициативы". В ЕС предупредили Россию о растущей угрозе НАТО

Журналист Фази: НАТО будет стремится срывать мирные инициативы России

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Итальянский журналист Томас Фази заявил в социальной сети Х, что НАТО продолжает представлять угрозу для России — это подтверждается текущим кризисом на Украине и блокированием российских мирных инициатив.
"НАТО убедительно доказала, что представляет собой серьезную угрозу для России, о чем свидетельствует многолетняя дестабилизация Украины, которая в конечном итоге привела к власти марионеточный режим, начавший эту войну", — отметил журналист.
Также он подчеркнул, что именно Североатлантический альянс препятствует реализации российских мирных инициатив и активно изображает Москву как "вечную угрозу".
"С российской стороны ничего подобного нет", — заключил Фази.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных рубежей. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием присутствия альянса в Европе, подчеркивая при этом, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые могут представлять угрозу для ее интересов.
Россия учитывает расширение контингентов НАТО, заявил МИД
