https://1prime.ru/20250909/nepal-861993574.html
Правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей
Правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей - 09.09.2025, ПРАЙМ
Правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей
Правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей после массовых протестов, охвативших в понедельник столицу страны Катманду и крупные города Непала, | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T09:06+0300
2025-09-09T09:06+0300
2025-09-09T09:06+0300
общество
непал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861958596_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_1f3698c2fe50473846ae56e3fe1e41bf.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей после массовых протестов, охвативших в понедельник столицу страны Катманду и крупные города Непала, сообщает Times of India. "Министр связи и информатизации Непала Притхви Субба Гурунг заявил, что правительство отменило свое решение о запрете социальных сетей после экстренного заседания кабинета министров", - говорится в публикации. Министр отметил, что правительственным агентствам было поручено восстановить доступ к платформам соцсетей. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta* , Alphabet (YouTube), X (ранее Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20250908/nepal-861959145.html
непал
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861958596_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_f02b086fc681db5061216fa06b8e5dd2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , непал
Правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей
Times of India: правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ.
Правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей после массовых протестов, охвативших в понедельник столицу страны Катманду и крупные города Непала, сообщает Times of India
.
"Министр связи и информатизации Непала Притхви Субба Гурунг заявил, что правительство отменило свое решение о запрете социальных сетей после экстренного заседания кабинета министров", - говорится в публикации.
Министр отметил, что правительственным агентствам было поручено восстановить доступ к платформам соцсетей.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta* , Alphabet (YouTube), X (ранее Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране
Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения.
Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Власти Непала ввели войска на территорию парламента на фоне протестов