Правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей после массовых протестов, охвативших в понедельник столицу страны Катманду и крупные города Непала, сообщает Times of India. "Министр связи и информатизации Непала Притхви Субба Гурунг заявил, что правительство отменило свое решение о запрете социальных сетей после экстренного заседания кабинета министров", - говорится в публикации. Министр отметил, что правительственным агентствам было поручено восстановить доступ к платформам соцсетей. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta* , Alphabet (YouTube), X (ранее Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

