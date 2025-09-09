https://1prime.ru/20250909/nepal-862004379.html
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Протестующие в Непале подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", пишет газета Kathmandu Post. "Во вторник протестующие... подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" в Санепе", - говорится в сообщении издания.
