Премьер-министр Непала ушел в отставку на фоне беспорядков в стране
Политика
Премьер-министр Непала ушел в отставку на фоне беспорядков в стране
Премьер-министр Непала ушел в отставку на фоне беспорядков в стране - 09.09.2025, ПРАЙМ
Премьер-министр Непала ушел в отставку на фоне беспорядков в стране
Глава правительства Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране, сообщает газета India Today. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T12:00+0300
2025-09-09T12:00+0300
политика
общество
непал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862004693_0:140:2879:1759_1920x0_80_0_0_af24b4925f309787b5bc17e0e201254c.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Глава правительства Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране, сообщает газета India Today. "Премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку со своего поста на фоне эскалации беспорядков в стране", - говорится в публикации издания.
непал
общество , непал
Политика, Общество , НЕПАЛ
12:00 09.09.2025
 
Премьер-министр Непала ушел в отставку на фоне беспорядков в стране

India Today: премьер-министр Непала ушел в отставку на фоне беспорядков в стране

© POOL | Перейти в медиабанкСаммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Глава правительства Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране, сообщает газета India Today.
"Премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку со своего поста на фоне эскалации беспорядков в стране", - говорится в публикации издания.
Политика Общество НЕПАЛ
 
 
