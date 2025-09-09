https://1prime.ru/20250909/nepal-862004844.html

Премьер-министр Непала ушел в отставку на фоне беспорядков в стране

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Глава правительства Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране, сообщает газета India Today. "Премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку со своего поста на фоне эскалации беспорядков в стране", - говорится в публикации издания.

