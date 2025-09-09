https://1prime.ru/20250909/nepal-862005162.html

В Непале протестующие подожгли здание парламента

В Непале протестующие подожгли здание парламента - 09.09.2025, ПРАЙМ

В Непале протестующие подожгли здание парламента

Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, подожгли здание парламента, | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T12:14+0300

2025-09-09T12:14+0300

2025-09-09T12:14+0300

политика

общество

непал

протесты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861958992_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_08a297d55841d132f70d3a093e34f0a5.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, подожгли здание парламента, сообщает портал Khabarhub. "Протестующие подожгли здание парламента в (столичном районе - ред.) Нью-Банешворе", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250909/nepal-862004844.html

непал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , непал, протесты