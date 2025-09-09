https://1prime.ru/20250909/nepal-862005162.html
В Непале протестующие подожгли здание парламента
В Непале протестующие подожгли здание парламента - 09.09.2025, ПРАЙМ
В Непале протестующие подожгли здание парламента
Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, подожгли здание парламента, | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T12:14+0300
2025-09-09T12:14+0300
2025-09-09T12:14+0300
политика
общество
непал
протесты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861958992_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_08a297d55841d132f70d3a093e34f0a5.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, подожгли здание парламента, сообщает портал Khabarhub. "Протестующие подожгли здание парламента в (столичном районе - ред.) Нью-Банешворе", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250909/nepal-862004844.html
непал
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861958992_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_f1d811a1438abe7f4926ceaafa873ea9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , непал, протесты
Политика, Общество , НЕПАЛ, протесты
В Непале протестующие подожгли здание парламента
Khabarhub: протестующие в Непале подожгли здание парламента