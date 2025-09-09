Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Протестующие в Непале ворвались в правительственный комплекс Сингха Дурбар - 09.09.2025
Протестующие в Непале ворвались в правительственный комплекс Сингха Дурбар
Протестующие в Непале ворвались в комплекс зданий правительства - дворец Сингха Дурбар, сообщает во вторник газета Himalayan Times. | 09.09.2025, ПРАЙМ
БАНГКОК, 9 сен – ПРАЙМ. Протестующие в Непале ворвались в комплекс зданий правительства - дворец Сингха Дурбар, сообщает во вторник газета Himalayan Times. "Участники протеста проникли на территорию комплекса зданий дворца Сингха Дурбар, взломав западные ворота главного административного комплекса страны. Протестующие затем подожгли ворота, через которые прорвались на территорию", - пишет издание. Прорыв в Сингха Дурбар, на территории которого находятся офисы министерств и ведомств правительства Непала, произошел на фоне эскалации протестов и волны вандализма: до этого протестующие подожгли в Катманду несколько резиденций членов правительства и высокопоставленных чиновников, пишет газета.
Новости
БАНГКОК, 9 сен – ПРАЙМ. Протестующие в Непале ворвались в комплекс зданий правительства - дворец Сингха Дурбар, сообщает во вторник газета Himalayan Times.
"Участники протеста проникли на территорию комплекса зданий дворца Сингха Дурбар, взломав западные ворота главного административного комплекса страны. Протестующие затем подожгли ворота, через которые прорвались на территорию", - пишет издание.
Прорыв в Сингха Дурбар, на территории которого находятся офисы министерств и ведомств правительства Непала, произошел на фоне эскалации протестов и волны вандализма: до этого протестующие подожгли в Катманду несколько резиденций членов правительства и высокопоставленных чиновников, пишет газета.
