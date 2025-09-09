https://1prime.ru/20250909/nepal-862005465.html

Протестующие в Непале ворвались в правительственный комплекс Сингха Дурбар

Протестующие в Непале ворвались в правительственный комплекс Сингха Дурбар - 09.09.2025, ПРАЙМ

Протестующие в Непале ворвались в правительственный комплекс Сингха Дурбар

Протестующие в Непале ворвались в комплекс зданий правительства - дворец Сингха Дурбар, сообщает во вторник газета Himalayan Times. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T12:18+0300

2025-09-09T12:18+0300

2025-09-09T12:18+0300

политика

общество

непал

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861700189_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03dac30cb7386df19b73ef6ea9a920df.jpg

БАНГКОК, 9 сен – ПРАЙМ. Протестующие в Непале ворвались в комплекс зданий правительства - дворец Сингха Дурбар, сообщает во вторник газета Himalayan Times. "Участники протеста проникли на территорию комплекса зданий дворца Сингха Дурбар, взломав западные ворота главного административного комплекса страны. Протестующие затем подожгли ворота, через которые прорвались на территорию", - пишет издание. Прорыв в Сингха Дурбар, на территории которого находятся офисы министерств и ведомств правительства Непала, произошел на фоне эскалации протестов и волны вандализма: до этого протестующие подожгли в Катманду несколько резиденций членов правительства и высокопоставленных чиновников, пишет газета.

https://1prime.ru/20250909/nepal-862004844.html

непал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , непал