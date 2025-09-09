Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Протестующие подожгли здание верховного суда в столице Непала, сообщили СМИ - 09.09.2025
Протестующие подожгли здание верховного суда в столице Непала, сообщили СМИ
политика
непал
протесты
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, подожгли здание верховного суда, сообщает портал Khabarhub. "Протестующие подожгли здание верховного суда, что привело к обострению напряженности в столице после недавнего вторжения во дворец Сингха Дурбар", - пишет портал. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
непал, протесты
Политика, НЕПАЛ, протесты
13:29 09.09.2025
 
Протестующие подожгли здание верховного суда в столице Непала, сообщили СМИ

Khabarhub: протестующие в Непале подожгли здание верховного суда в Катманду

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗарубежные страны. Непал
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, подожгли здание верховного суда, сообщает портал Khabarhub.
"Протестующие подожгли здание верховного суда, что привело к обострению напряженности в столице после недавнего вторжения во дворец Сингха Дурбар", - пишет портал.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Премьер-министр Непала ушел в отставку на фоне беспорядков в стране
