https://1prime.ru/20250909/nepal-862010814.html

Президент Непала принял отставку премьер-министра Оли, пишут СМИ

Президент Непала принял отставку премьер-министра Оли, пишут СМИ - 09.09.2025, ПРАЙМ

Президент Непала принял отставку премьер-министра Оли, пишут СМИ

Президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра страны Шармы Оли и начал процедуру выбора нового кандидата на этот пост, передает агентство... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T13:26+0300

2025-09-09T13:26+0300

2025-09-09T13:26+0300

политика

непал

протесты

https://cdnn.1prime.ru/img/83542/68/835426812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4fc554c6e178393071c3187d3153af79.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра страны Шармы Оли и начал процедуру выбора нового кандидата на этот пост, передает агентство Reuters со ссылкой на помощника президента. Ранее журнал India Today сообщал, что премьер подал в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране. Беспорядки начались из-за запрета на деятельность в стране крупных социальных сетей - платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. "Президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра", - пишет агентство. По его данным, президент начал процедуру выбора нового человека на пост премьер-министра.* запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20250909/smi-862003746.html

непал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

непал, протесты