Президент Непала принял отставку премьер-министра Оли, пишут СМИ

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра страны Шармы Оли и начал процедуру выбора нового кандидата на этот пост, передает агентство Reuters со ссылкой на помощника президента. Ранее журнал India Today сообщал, что премьер подал в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране. Беспорядки начались из-за запрета на деятельность в стране крупных социальных сетей - платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. "Президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра", - пишет агентство. По его данным, президент начал процедуру выбора нового человека на пост премьер-министра.* запрещена в России как экстремистская
