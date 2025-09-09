Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Непала принял отставку премьер-министра Оли, пишут СМИ - 09.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Президент Непала принял отставку премьер-министра Оли, пишут СМИ
Президент Непала принял отставку премьер-министра Оли, пишут СМИ
2025-09-09T13:26+0300
2025-09-09T13:26+0300
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра страны Шармы Оли и начал процедуру выбора нового кандидата на этот пост, передает агентство Reuters со ссылкой на помощника президента. Ранее журнал India Today сообщал, что премьер подал в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране. Беспорядки начались из-за запрета на деятельность в стране крупных социальных сетей - платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. "Президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра", - пишет агентство. По его данным, президент начал процедуру выбора нового человека на пост премьер-министра.* запрещена в России как экстремистская
Новости
непал, протесты
Политика, НЕПАЛ, протесты
13:26 09.09.2025
 
© РИА Новости . Сунил Прадхан | Пустая площадь Даттатрея в городе Бхактапур, Непал
© РИА Новости . Сунил Прадхан
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра страны Шармы Оли и начал процедуру выбора нового кандидата на этот пост, передает агентство Reuters со ссылкой на помощника президента.
Ранее журнал India Today сообщал, что премьер подал в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране. Беспорядки начались из-за запрета на деятельность в стране крупных социальных сетей - платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.
"Президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра", - пишет агентство.
По его данным, президент начал процедуру выбора нового человека на пост премьер-министра.
* запрещена в России как экстремистская
Сотрудники полиции патрулируют улицы на окраине Катманду, Непал
Армия Непала приступила к эвакуации министров с помощью вертолетов
