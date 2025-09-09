https://1prime.ru/20250909/nepal-862012422.html
СМИ: число погибших в результате протестов в Непале возросло до 22 человек
СМИ: число погибших в результате протестов в Непале возросло до 22 человек - 09.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: число погибших в результате протестов в Непале возросло до 22 человек
Количество погибших во время беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, возросло до 22, об этом... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T14:01+0300
2025-09-09T14:01+0300
2025-09-09T14:01+0300
политика
общество
непал
протесты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861958596_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_1f3698c2fe50473846ae56e3fe1e41bf.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Количество погибших во время беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, возросло до 22, об этом сообщает журнал India Today. Ранее сообщалось о 19 погибших. "Во время вспышки насилия в Катманду, двое молодых протестующих погибли в результате полицейской стрельбы в районе Калимати. Таким образом, число погибших в ходе беспорядков в Непале возросло до 22", - пишет издание. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
https://1prime.ru/20250909/ministr-862009570.html
непал
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861958596_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_f02b086fc681db5061216fa06b8e5dd2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , непал, протесты
Политика, Общество , НЕПАЛ, протесты
СМИ: число погибших в результате протестов в Непале возросло до 22 человек
India Today: число погибших в ходе беспорядков в Непале возросло до 22 человек
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ.
Количество погибших во время беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, возросло до 22, об этом сообщает журнал India Today
.
Ранее сообщалось о 19 погибших.
"Во время вспышки насилия в Катманду, двое молодых протестующих погибли в результате полицейской стрельбы в районе Калимати. Таким образом, число погибших в ходе беспорядков в Непале возросло до 22", - пишет издание.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Министр финансов Непала подвергся нападению протестующих