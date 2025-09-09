https://1prime.ru/20250909/nepal-862014094.html

Армия Непала эвакуировала президента

Армия Непала эвакуировала президента

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Армия Непала эвакуировала президента Раму Чандра Пауделу после того, как участники беспорядков вошли в его резиденцию, его офис в столице подожжен, сообщает портал Khabarhub. Ранее портал сообщал, что участники беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, вошли в резиденцию президента страны. "В ответ на нападение армия Непала эвакуировала президента Раму Чандра Пауделу на вертолёте в Шивапури, где расположен военный учебный центр, обеспечив его безопасность", - пишет издание, отметив, что участники беспорядков подожгли его офис. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

