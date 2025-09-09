Президент Непала подал в отставку

https://1prime.ru/20250909/nepal-862017817.html
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент Непала Рам Чандра Паудел подал в отставку на фоне беспорядков в стране, сообщает издание India Today. "После отставки (премьера - ред.)... Паудел также покинул пост", - говорится в сообщении издания. В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
