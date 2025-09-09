Жена экс-премьера Непала скончалась после поджога резиденции протестующими

https://1prime.ru/20250909/nepal-862018464.html
2025-09-09T15:41+0300
происшествия
общество
непал
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Жена бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала, ранее пострадавшая после поджога его резиденции в ходе антиправительственных беспорядков в стране, скончалась, пишет портал Khabarhub. "Жена бывшего премьер-министра Джала Натха Кханала погибла после поджога в ее доме", - говорится в сообщении.
непал
