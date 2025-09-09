Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жена экс-премьера Непала скончалась после поджога резиденции протестующими - 09.09.2025
Жена экс-премьера Непала скончалась после поджога резиденции протестующими
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Жена бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала, ранее пострадавшая после поджога его резиденции в ходе антиправительственных беспорядков в стране, скончалась, пишет портал Khabarhub. "Жена бывшего премьер-министра Джала Натха Кханала погибла после поджога в ее доме", - говорится в сообщении.
Новости
Происшествия, Общество, НЕПАЛ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Жена бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала, ранее пострадавшая после поджога его резиденции в ходе антиправительственных беспорядков в стране, скончалась, пишет портал Khabarhub.
"Жена бывшего премьер-министра Джала Натха Кханала погибла после поджога в ее доме", - говорится в сообщении.
Президент Непала подал в отставку
