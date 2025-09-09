https://1prime.ru/20250909/nepal-862021464.html
Офис президента Непала опроверг информацию о его отставке
Офис президента Непала опроверг информацию о его отставке - 09.09.2025, ПРАЙМ
Офис президента Непала опроверг информацию о его отставке
Офис президента Непала Рама Чандры Паудела опроверг распространившуюся информацию о его отставке на фоне протестов и беспорядков в Катманду, сообщает во вторник | 09.09.2025, ПРАЙМ
БАНГКОК, 9 сен – ПРАЙМ. Офис президента Непала Рама Чандры Паудела опроверг распространившуюся информацию о его отставке на фоне протестов и беспорядков в Катманду, сообщает во вторник портал India Today. "Несмотря на распространившуюся информации о его отставке на фоне протестов в Катманду сообщаем, что президент Непала Рам Чандра Паудел не ушел в отставку со своего поста, говорится в заявлении офиса президента Непала", - сообщает портал.
Офис президента Непала опроверг информацию о его отставке
БАНГКОК, 9 сен – ПРАЙМ. Офис президента Непала Рама Чандры Паудела опроверг распространившуюся информацию о его отставке на фоне протестов и беспорядков в Катманду, сообщает во вторник портал India Today.
"Несмотря на распространившуюся информации о его отставке на фоне протестов в Катманду сообщаем, что президент Непала Рам Чандра Паудел не ушел в отставку со своего поста, говорится в заявлении офиса президента Непала", - сообщает портал.
