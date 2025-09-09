Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД России выступили с заявлением о кризисе в Непале
В МИД России выступили с заявлением о кризисе в Непале
В МИД России выступили с заявлением о кризисе в Непале - 09.09.2025, ПРАЙМ
В МИД России выступили с заявлением о кризисе в Непале
Россия выступает за мирное разрешение кризиса в Непале в рамках правого поля, надеется на скорую нормализацию обстановки, сообщили в российском МИД. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T19:53+0300
2025-09-09T20:22+0300
происшествия
непал
кризис
заявление
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860535709_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8c1801cee86924acc803cc59f65d5c72.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия выступает за мирное разрешение кризиса в Непале в рамках правого поля, надеется на скорую нормализацию обстановки, сообщили в российском МИД."В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Непале, где начиная с 8 сентября имеют место массовые уличные протесты, переросшие в беспорядки, в результате которых есть погибшие и раненые. Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране", - говорится в сообщении на сайте министерства.Также во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что среди пострадавших нет граждан России, а обстановка вокруг посольства России в Катманду, столице Непала, остается спокойной. Вместе тем во внешнеполитическом ведомстве порекомендовали россиянам не посещать страну до стабилизации обстановки.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
непал
Новости
ru-RU
непал, кризис, заявление
Происшествия, НЕПАЛ, кризис, заявление
19:53 09.09.2025 (обновлено: 20:22 09.09.2025)
 
В МИД России выступили с заявлением о кризисе в Непале

МИД России: Российская Федерация выступает за мирное разрешение кризиса в Непале

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия выступает за мирное разрешение кризиса в Непале в рамках правого поля, надеется на скорую нормализацию обстановки, сообщили в российском МИД.
"В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Непале, где начиная с 8 сентября имеют место массовые уличные протесты, переросшие в беспорядки, в результате которых есть погибшие и раненые. Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Также во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что среди пострадавших нет граждан России, а обстановка вокруг посольства России в Катманду, столице Непала, остается спокойной.
Вместе тем во внешнеполитическом ведомстве порекомендовали россиянам не посещать страну до стабилизации обстановки.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Площадь Дурбар в Лалитпуре неподалеку от Катманду
Жена экс-премьера Непала скончалась после поджога резиденции протестующими
Происшествия НЕПАЛ кризис заявление
 
 
