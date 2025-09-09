Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем арендного жилья в России к 2030 году может вырасти на 80% - 09.09.2025
Объем арендного жилья в России к 2030 году может вырасти на 80%
Объем арендного жилья в России к 2030 году может вырасти на 80% - 09.09.2025, ПРАЙМ
Объем арендного жилья в России к 2030 году может вырасти на 80%
Объем арендного жилья в России к 2030 году может вырасти относительно 2024 года примерно на 80%, до почти 460 миллионов квадратных метров, сообщается в обзоре... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T00:15+0300
2025-09-09T00:15+0300
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Объем арендного жилья в России к 2030 году может вырасти относительно 2024 года примерно на 80%, до почти 460 миллионов квадратных метров, сообщается в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", поступившего в распоряжение РИА Недвижимость. По оценке аналитиков, объем арендного жилфонда может увеличиться с 251 миллиона квадратных метров в 2024 году до 458 миллионов "квадратов" в 2030-м. Также ожидается, что доля арендных "квадратов" вырастет с 6,4% до 10% от всего жилищного фонда. Такой результат может быть достигнут в связи с выбытием ветхого жилья и темпам ввода новых объемов жилой недвижимости на уровне не менее 100 миллионов квадратных метров ежегодно. "Учитывая незначительную долю арендной недвижимости в общем объеме жилфонда и перспективы роста рынка коммерческой аренды до 2030 года, стоит ожидать кратного роста арендного жилья за счет повышающегося спроса со стороны физлиц, предпочитающих мобильность, и корпоративных арендаторов", - отметил представитель "Эксперт РА", напомнив, что среди целей стратегии развития стройотрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035-го - строить по 5 миллионов "квадратов" арендного жилья ежегодно. Арендные ставки на съемное жилье, по оценке агентства, с 2024-го по 2030 годы вырастут как минимум на 40%. Повышаться цены будут неоднородно: в 2025-2026 годах темпами, значительно превосходящими инфляцию, а в 2027-2030 годах - с постепенной нормализацией. "По мере стабилизации условий ипотечного кредитования с 2026 года ожидается незначительное снижение избыточного спроса на аренду, однако ограниченное предложение и сформировавшаяся база платежеспособного спроса будут поддерживать рост арендных ставок выше инфляции до 2030 года", - резюмировали в "Эксперт РА".
00:15 09.09.2025
 
Объем арендного жилья в России к 2030 году может вырасти на 80%

«Эксперт РА»: объем арендного жилья в России к 2030 году может вырасти на 80%

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Объем арендного жилья в России к 2030 году может вырасти относительно 2024 года примерно на 80%, до почти 460 миллионов квадратных метров, сообщается в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", поступившего в распоряжение РИА Недвижимость.
По оценке аналитиков, объем арендного жилфонда может увеличиться с 251 миллиона квадратных метров в 2024 году до 458 миллионов "квадратов" в 2030-м. Также ожидается, что доля арендных "квадратов" вырастет с 6,4% до 10% от всего жилищного фонда. Такой результат может быть достигнут в связи с выбытием ветхого жилья и темпам ввода новых объемов жилой недвижимости на уровне не менее 100 миллионов квадратных метров ежегодно.
"Учитывая незначительную долю арендной недвижимости в общем объеме жилфонда и перспективы роста рынка коммерческой аренды до 2030 года, стоит ожидать кратного роста арендного жилья за счет повышающегося спроса со стороны физлиц, предпочитающих мобильность, и корпоративных арендаторов", - отметил представитель "Эксперт РА", напомнив, что среди целей стратегии развития стройотрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035-го - строить по 5 миллионов "квадратов" арендного жилья ежегодно.
Арендные ставки на съемное жилье, по оценке агентства, с 2024-го по 2030 годы вырастут как минимум на 40%. Повышаться цены будут неоднородно: в 2025-2026 годах темпами, значительно превосходящими инфляцию, а в 2027-2030 годах - с постепенной нормализацией.
"По мере стабилизации условий ипотечного кредитования с 2026 года ожидается незначительное снижение избыточного спроса на аренду, однако ограниченное предложение и сформировавшаяся база платежеспособного спроса будут поддерживать рост арендных ставок выше инфляции до 2030 года", - резюмировали в "Эксперт РА".
 
Заголовок открываемого материала