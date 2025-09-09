https://1prime.ru/20250909/oplata-862025911.html

В нижегородских автобусах начала работать оплата проезда по геолокации

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Система оплаты по геолокации через специальное мобильное приложение начала работать в автобусах Нижнего Новгорода, технология реализуется в рамках проекта "Зеленый цифровой коридор", сообщил Минтранс России. "Минтранс России продолжает цифровизацию пассажирских перевозок в рамках проекта "Зеленый цифровой коридор". Теперь жители и гости Нижнего Новгорода могут оплачивать проезд в автобусах, просто находясь в салоне - без карт и наличных", - говорится в Telegram-канале министерства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Минтранса, ранее в Нижнем Новгороде данная технология была доступна для троллейбусов и электробусов. "Наша главная цель - обеспечить максимально комфортное перемещение людей на общественном транспорте. В этом нам активно помогает цифра. Инновационные способы оплаты - это то, что сокращает время прохода в общественный транспорт и упрощает процедуру получения билета", - привели слова главы Минтранса Андрея Никитина в пресс-службе. "После того как оплата по геолокации появляется в регионе, технология становится одним из самых популярных способов оплаты проезда. Минтранс и дальше будет поддерживать эту инициативу и расширять применение технологий в регионах", - добавил он. Разработанная Минтрансом России в 2022 году технология оплаты по геопозиции функционирует в ряде российских городов. Она внедрена в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме. Идет тестирование в Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также на пригородных электропоездах Казани, Нижнего Новгорода и Калининграда.

