Основатель "Чайхоны No1" рассказал о запуске новых франшиз

Основатель "Чайхоны No1" рассказал о запуске новых франшиз

2025-09-09T07:05+0300

2025-09-09T07:05+0300

2025-09-09T07:05+0300

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Основатель ресторанного проекта "Чайхона №1" Тимур Ланский рассказал РИА Новости, что ведет переговоры с партнерами из России, стран СНГ, а также Арабских Эмиратов о запуске новых франшиз, планируется открыть до семи новых ресторанов, в том числе в Дубае и Ташкенте. "Мы ведем переговоры с партнерами из России, стран СНГ, а также Арабских Эмиратов о запуске новых франшиз. Планируется открыть до семи новых заведений по договору франчайзинга в том числе в таких городах как Дубай и Ташкент", - рассказал Ланский. Он добавил, что условия франшизы подразумевают разработку стратегии запуска выбранной концепции, передачу прав на использование бренда, технологии приготовления блюд классического меню и возможность его адаптации под локальные запросы аудитории. Первый ресторан "Чайхона №1", открывшийся в Москве в 2000 году, предлагал преимущественно узбекскую кухню, со временем к ней были добавлены другие традиционные блюда Дальнего Востока, Турции, Грузии и европейской кухни. Сейчас у бизнесмена вместе с партнерскими проектами насчитывается несколько десятков разных ресторанов и кафе. "Помимо развития флагманского бренда "Чайхона №1" по франшизе, мы активно масштабируем и новые форматы, такие как гранд-кафе "Чудо-Юдо", которые планируем открывать в каждом крупном российском городе. Для всех проектов мы обеспечиваем комплексную поддержку, но предъявляем строгие требования к экспертизе партнеров и локациям", - заключил бизнесмен.

2025

