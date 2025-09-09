Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основатель "Чайхоны No1" рассказал о запуске новых франшиз - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250909/osnovatel-861989036.html
Основатель "Чайхоны No1" рассказал о запуске новых франшиз
Основатель "Чайхоны No1" рассказал о запуске новых франшиз - 09.09.2025, ПРАЙМ
Основатель "Чайхоны No1" рассказал о запуске новых франшиз
Основатель ресторанного проекта "Чайхона №1" Тимур Ланский рассказал РИА Новости, что ведет переговоры с партнерами из России, стран СНГ, а также Арабских... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T07:05+0300
2025-09-09T07:05+0300
бизнес
россия
дубай
ташкент
москва
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861989036.jpg?1757390730
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Основатель ресторанного проекта "Чайхона №1" Тимур Ланский рассказал РИА Новости, что ведет переговоры с партнерами из России, стран СНГ, а также Арабских Эмиратов о запуске новых франшиз, планируется открыть до семи новых ресторанов, в том числе в Дубае и Ташкенте. "Мы ведем переговоры с партнерами из России, стран СНГ, а также Арабских Эмиратов о запуске новых франшиз. Планируется открыть до семи новых заведений по договору франчайзинга в том числе в таких городах как Дубай и Ташкент", - рассказал Ланский. Он добавил, что условия франшизы подразумевают разработку стратегии запуска выбранной концепции, передачу прав на использование бренда, технологии приготовления блюд классического меню и возможность его адаптации под локальные запросы аудитории. Первый ресторан "Чайхона №1", открывшийся в Москве в 2000 году, предлагал преимущественно узбекскую кухню, со временем к ней были добавлены другие традиционные блюда Дальнего Востока, Турции, Грузии и европейской кухни. Сейчас у бизнесмена вместе с партнерскими проектами насчитывается несколько десятков разных ресторанов и кафе. "Помимо развития флагманского бренда "Чайхона №1" по франшизе, мы активно масштабируем и новые форматы, такие как гранд-кафе "Чудо-Юдо", которые планируем открывать в каждом крупном российском городе. Для всех проектов мы обеспечиваем комплексную поддержку, но предъявляем строгие требования к экспертизе партнеров и локациям", - заключил бизнесмен.
дубай
ташкент
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дубай, ташкент, москва, снг
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, Ташкент, МОСКВА, СНГ
07:05 09.09.2025
 
Основатель "Чайхоны No1" рассказал о запуске новых франшиз

«Чайхона No1» планирует открыть до семи новых ресторанов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Основатель ресторанного проекта "Чайхона №1" Тимур Ланский рассказал РИА Новости, что ведет переговоры с партнерами из России, стран СНГ, а также Арабских Эмиратов о запуске новых франшиз, планируется открыть до семи новых ресторанов, в том числе в Дубае и Ташкенте.
"Мы ведем переговоры с партнерами из России, стран СНГ, а также Арабских Эмиратов о запуске новых франшиз. Планируется открыть до семи новых заведений по договору франчайзинга в том числе в таких городах как Дубай и Ташкент", - рассказал Ланский.
Он добавил, что условия франшизы подразумевают разработку стратегии запуска выбранной концепции, передачу прав на использование бренда, технологии приготовления блюд классического меню и возможность его адаптации под локальные запросы аудитории.
Первый ресторан "Чайхона №1", открывшийся в Москве в 2000 году, предлагал преимущественно узбекскую кухню, со временем к ней были добавлены другие традиционные блюда Дальнего Востока, Турции, Грузии и европейской кухни. Сейчас у бизнесмена вместе с партнерскими проектами насчитывается несколько десятков разных ресторанов и кафе.
"Помимо развития флагманского бренда "Чайхона №1" по франшизе, мы активно масштабируем и новые форматы, такие как гранд-кафе "Чудо-Юдо", которые планируем открывать в каждом крупном российском городе. Для всех проектов мы обеспечиваем комплексную поддержку, но предъявляем строгие требования к экспертизе партнеров и локациям", - заключил бизнесмен.
 
БизнесРОССИЯДубайТашкентМОСКВАСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала