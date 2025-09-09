https://1prime.ru/20250909/osnovatel-861989036.html
Основатель "Чайхоны No1" рассказал о запуске новых франшиз
Основатель "Чайхоны No1" рассказал о запуске новых франшиз - 09.09.2025, ПРАЙМ
Основатель "Чайхоны No1" рассказал о запуске новых франшиз
Основатель ресторанного проекта "Чайхона №1" Тимур Ланский рассказал РИА Новости, что ведет переговоры с партнерами из России, стран СНГ, а также Арабских... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T07:05+0300
2025-09-09T07:05+0300
2025-09-09T07:05+0300
бизнес
россия
дубай
ташкент
москва
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861989036.jpg?1757390730
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Основатель ресторанного проекта "Чайхона №1" Тимур Ланский рассказал РИА Новости, что ведет переговоры с партнерами из России, стран СНГ, а также Арабских Эмиратов о запуске новых франшиз, планируется открыть до семи новых ресторанов, в том числе в Дубае и Ташкенте.
"Мы ведем переговоры с партнерами из России, стран СНГ, а также Арабских Эмиратов о запуске новых франшиз. Планируется открыть до семи новых заведений по договору франчайзинга в том числе в таких городах как Дубай и Ташкент", - рассказал Ланский.
Он добавил, что условия франшизы подразумевают разработку стратегии запуска выбранной концепции, передачу прав на использование бренда, технологии приготовления блюд классического меню и возможность его адаптации под локальные запросы аудитории.
Первый ресторан "Чайхона №1", открывшийся в Москве в 2000 году, предлагал преимущественно узбекскую кухню, со временем к ней были добавлены другие традиционные блюда Дальнего Востока, Турции, Грузии и европейской кухни. Сейчас у бизнесмена вместе с партнерскими проектами насчитывается несколько десятков разных ресторанов и кафе.
"Помимо развития флагманского бренда "Чайхона №1" по франшизе, мы активно масштабируем и новые форматы, такие как гранд-кафе "Чудо-Юдо", которые планируем открывать в каждом крупном российском городе. Для всех проектов мы обеспечиваем комплексную поддержку, но предъявляем строгие требования к экспертизе партнеров и локациям", - заключил бизнесмен.
дубай
ташкент
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дубай, ташкент, москва, снг
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, Ташкент, МОСКВА, СНГ
Основатель "Чайхоны No1" рассказал о запуске новых франшиз
«Чайхона No1» планирует открыть до семи новых ресторанов
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Основатель ресторанного проекта "Чайхона №1" Тимур Ланский рассказал РИА Новости, что ведет переговоры с партнерами из России, стран СНГ, а также Арабских Эмиратов о запуске новых франшиз, планируется открыть до семи новых ресторанов, в том числе в Дубае и Ташкенте.
"Мы ведем переговоры с партнерами из России, стран СНГ, а также Арабских Эмиратов о запуске новых франшиз. Планируется открыть до семи новых заведений по договору франчайзинга в том числе в таких городах как Дубай и Ташкент", - рассказал Ланский.
Он добавил, что условия франшизы подразумевают разработку стратегии запуска выбранной концепции, передачу прав на использование бренда, технологии приготовления блюд классического меню и возможность его адаптации под локальные запросы аудитории.
Первый ресторан "Чайхона №1", открывшийся в Москве в 2000 году, предлагал преимущественно узбекскую кухню, со временем к ней были добавлены другие традиционные блюда Дальнего Востока, Турции, Грузии и европейской кухни. Сейчас у бизнесмена вместе с партнерскими проектами насчитывается несколько десятков разных ресторанов и кафе.
"Помимо развития флагманского бренда "Чайхона №1" по франшизе, мы активно масштабируем и новые форматы, такие как гранд-кафе "Чудо-Юдо", которые планируем открывать в каждом крупном российском городе. Для всех проектов мы обеспечиваем комплексную поддержку, но предъявляем строгие требования к экспертизе партнеров и локациям", - заключил бизнесмен.