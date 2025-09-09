Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские аграрии собрали почти 105 миллионов тонн зерна, заявил Патрушев - 09.09.2025
Российские аграрии собрали почти 105 миллионов тонн зерна, заявил Патрушев
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российские аграрии на сегодняшний день уже собрали почти 105 миллионов тонн зерна, прогноз урожая в 135 миллионов тонн по итогам года сохраняется, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "Еще на прошлой неделе мы преодолели отметку в 100 миллионов тонн зерна. А на сегодня аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн. Урожайность превышает прошлогоднюю. Таким образом, прогнозный сбор в 135 миллионов тонн сохраняется", - сказал Патрушев, его слова привели в аппарате.
сельское хозяйство, россия, рф, дмитрий патрушев
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Патрушев
13:03 09.09.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев перед заседанием правительства РФ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российские аграрии на сегодняшний день уже собрали почти 105 миллионов тонн зерна, прогноз урожая в 135 миллионов тонн по итогам года сохраняется, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
"Еще на прошлой неделе мы преодолели отметку в 100 миллионов тонн зерна. А на сегодня аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн. Урожайность превышает прошлогоднюю. Таким образом, прогнозный сбор в 135 миллионов тонн сохраняется", - сказал Патрушев, его слова привели в аппарате.
Экономика Сельское хозяйство РОССИЯ РФ Дмитрий Патрушев
 
 
