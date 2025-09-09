https://1prime.ru/20250909/patrushev-862009428.html
Российские аграрии собрали почти 105 миллионов тонн зерна, заявил Патрушев
2025-09-09T13:03+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862009091_0:19:2908:1655_1920x0_80_0_0_1f300e1a2775b0e21be74005b128b84a.jpg
https://1prime.ru/20250825/agrarii-861209888.html
рф
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862009091_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_8a7d0dad2f969b7855ea8146988f5cf8.jpg
сельское хозяйство, россия, рф, дмитрий патрушев
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Патрушев
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российские аграрии на сегодняшний день уже собрали почти 105 миллионов тонн зерна, прогноз урожая в 135 миллионов тонн по итогам года сохраняется, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
"Еще на прошлой неделе мы преодолели отметку в 100 миллионов тонн зерна. А на сегодня аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн. Урожайность превышает прошлогоднюю. Таким образом, прогнозный сбор в 135 миллионов тонн сохраняется", - сказал Патрушев, его слова привели в аппарате.
