В Госдуме рассказали об индексации пенсий в 2026 году

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В 2026 году страховые пенсии должны проиндексировать 1 февраля на уровень фактической инфляции, а 1 апреля может пройти вторая индексация в зависимости от возможности бюджета Соцфонда, суммарно первая и вторая индексация уже могут быть выше уровня инфляции, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. "В следующем году страховые пенсии должны проиндексировать 1 февраля на уровень фактической инфляции, а 1 апреля - это вероятная индексация в зависимости от возможности бюджета Соцфонда. Будет она или нет, покажет только время", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, пока можно говорить о том, что сейчас во время бюджетного процесса будут заложены все средства в федеральном бюджете, в бюджете Социального фонда для того, "чтобы проиндексировать пенсию с 1 февраля, если не будет предложен какой-то иной механизм". "Вторая индексация законом предусмотрена, а какая она будет, покажет время, и обсуждение проекта бюджета осенью этого года. Если будет вторая индексация, то она уже будет выше уровня инфляции, так как 1 февраля пенсия будет проиндексирована на уровень инфляции. Если пройдёт вторая индексация, то очевидно, что суммарно первая и вторая индексации дадут общий уровень выше инфляции", - отметил депутат.

