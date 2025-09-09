Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пенсионер из Подмосковья купил три лотерейных билета и выиграл 33 миллиона - 09.09.2025, ПРАЙМ
Пенсионер из Подмосковья купил три лотерейных билета и выиграл 33 миллиона
2025-09-09T14:02+0300
2025-09-09T14:46+0300
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Житель Подмосковья купил выиграл в лотерее "Мечталлион" более 33 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином, "Национальная Лотерея". "Я был на кассе в "Пятерочке", и продавец мне говорит: бери три билета. Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что, если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже", – передает пресс-служба слова победителя. В "Национальной лотерее" уточнили, что в августе в лотерее "Мечталлион" прошел розыгрыш более 100 миллионов рублей."Суперприз разделили трое его участников, и одним из счастливчиков стал Анатолий, пенсионер из Московской области. Он купил три билета в магазине и выиграл более 33 миллионов рублей", — сообщили в компании. Мужчина рассказал, что редко покупает лотерейные билеты, но всегда верил в удачу. Анатолий также добавил, что это не первая удача в его жизни: еще при СССР он выиграл 300 рублей — крупную сумму по тем временам. Победитель планирует потратить часть денег на достройку своей дачи на Черном море, помочь сыну со строительством дома в Подмосковье и купить дочери автомобиль.
14:02 09.09.2025 (обновлено: 14:46 09.09.2025)
 
Пункт продажи лотерейных билетов в Казани - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Жительница Орловской области выиграла рекордные 120 миллионов рублей
29 августа, 08:41
 
ЭкономикаБизнесМосковская областьЧерное мореМинфин
 
 
