https://1prime.ru/20250909/pensioner-862012885.html

Пенсионер из Подмосковья купил три лотерейных билета и выиграл 33 миллиона

Пенсионер из Подмосковья купил три лотерейных билета и выиграл 33 миллиона - 09.09.2025, ПРАЙМ

Пенсионер из Подмосковья купил три лотерейных билета и выиграл 33 миллиона

Житель Подмосковья купил выиграл в лотерее "Мечталлион" более 33 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T14:02+0300

2025-09-09T14:02+0300

2025-09-09T14:46+0300

экономика

бизнес

московская область

черное море

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860834986_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05de0324e62f0204d0ba5cfbfd526324.jpg

МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Житель Подмосковья купил выиграл в лотерее "Мечталлион" более 33 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином, "Национальная Лотерея". "Я был на кассе в "Пятерочке", и продавец мне говорит: бери три билета. Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что, если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже", – передает пресс-служба слова победителя. В "Национальной лотерее" уточнили, что в августе в лотерее "Мечталлион" прошел розыгрыш более 100 миллионов рублей."Суперприз разделили трое его участников, и одним из счастливчиков стал Анатолий, пенсионер из Московской области. Он купил три билета в магазине и выиграл более 33 миллионов рублей", — сообщили в компании. Мужчина рассказал, что редко покупает лотерейные билеты, но всегда верил в удачу. Анатолий также добавил, что это не первая удача в его жизни: еще при СССР он выиграл 300 рублей — крупную сумму по тем временам. Победитель планирует потратить часть денег на достройку своей дачи на Черном море, помочь сыну со строительством дома в Подмосковье и купить дочери автомобиль.

https://1prime.ru/20250829/lotereya-861421241.html

московская область

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, московская область, черное море, минфин