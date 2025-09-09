https://1prime.ru/20250909/pensioner-862012885.html
Пенсионер из Подмосковья купил три лотерейных билета и выиграл 33 миллиона
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Житель Подмосковья купил выиграл в лотерее "Мечталлион" более 33 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином, "Национальная Лотерея". "Я был на кассе в "Пятерочке", и продавец мне говорит: бери три билета. Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что, если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже", – передает пресс-служба слова победителя. В "Национальной лотерее" уточнили, что в августе в лотерее "Мечталлион" прошел розыгрыш более 100 миллионов рублей."Суперприз разделили трое его участников, и одним из счастливчиков стал Анатолий, пенсионер из Московской области. Он купил три билета в магазине и выиграл более 33 миллионов рублей", — сообщили в компании. Мужчина рассказал, что редко покупает лотерейные билеты, но всегда верил в удачу. Анатолий также добавил, что это не первая удача в его жизни: еще при СССР он выиграл 300 рублей — крупную сумму по тем временам. Победитель планирует потратить часть денег на достройку своей дачи на Черном море, помочь сыну со строительством дома в Подмосковье и купить дочери автомобиль.
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Житель Подмосковья купил выиграл в лотерее "Мечталлион" более 33 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином, "Национальная Лотерея".
"Я был на кассе в "Пятерочке", и продавец мне говорит: бери три билета. Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что, если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже", – передает пресс-служба слова победителя.
В "Национальной лотерее" уточнили, что в августе в лотерее "Мечталлион" прошел розыгрыш более 100 миллионов рублей.
"Суперприз разделили трое его участников, и одним из счастливчиков стал Анатолий, пенсионер из Московской области. Он купил три билета в магазине и выиграл более 33 миллионов рублей", — сообщили в компании.
Мужчина рассказал, что редко покупает лотерейные билеты, но всегда верил в удачу. Анатолий также добавил, что это не первая удача в его жизни: еще при СССР он выиграл 300 рублей — крупную сумму по тем временам.
Победитель планирует потратить часть денег на достройку своей дачи на Черном море, помочь сыну со строительством дома в Подмосковье и купить дочери автомобиль.
