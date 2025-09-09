https://1prime.ru/20250909/plan-862037237.html

"Это безумие": на Западе испугались плана ЕС против России

Агрессивная позиция стран Европейского союза по отношению к России является безумной и провоцирует эскалацию конфликта, пишет журналист Томас Фази в соцсети X. | 09.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Агрессивная позиция стран Европейского союза по отношению к России является безумной и провоцирует эскалацию конфликта, пишет журналист Томас Фази в соцсети X."Это безумие. <…> Агрессивная антироссийская риторика и программа перевооружения Европы невероятно опасны именно потому, что они рискуют создать самоисполняющееся пророчество, в котором Россия, чувствуя угрозу со стороны НАТО, решит положиться на ракеты большой дальности", — отметил он.Журналист подчеркнул, что европейские страны должны сосредоточить свои усилия на улучшении отношений с Россией и снижении напряженности, а не наращивать вооружения и провоцировать Москву.В марте Еврокомиссия представила новую стратегию в области обороны под названием "Перевооружение Европы". Однако позже, из-за возражений некоторых европейских государств, документ был переименован в менее агрессивный — "Готовность-2030".Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Основную часть бюджета, порядка 650 миллиардов евро, планируется обеспечить за счет государственных средств европейских стран, а еще 150 миллиардов евро — привлечь в виде кредитов.

