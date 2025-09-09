Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это безумие": на Западе испугались плана ЕС против России - 09.09.2025
https://1prime.ru/20250909/plan-862037237.html
"Это безумие": на Западе испугались плана ЕС против России
"Это безумие": на Западе испугались плана ЕС против России - 09.09.2025, ПРАЙМ
"Это безумие": на Западе испугались плана ЕС против России
Агрессивная позиция стран Европейского союза по отношению к России является безумной и провоцирует эскалацию конфликта, пишет журналист Томас Фази в соцсети X. | 09.09.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Агрессивная позиция стран Европейского союза по отношению к России является безумной и провоцирует эскалацию конфликта, пишет журналист Томас Фази в соцсети X."Это безумие. <…> Агрессивная антироссийская риторика и программа перевооружения Европы невероятно опасны именно потому, что они рискуют создать самоисполняющееся пророчество, в котором Россия, чувствуя угрозу со стороны НАТО, решит положиться на ракеты большой дальности", — отметил он.Журналист подчеркнул, что европейские страны должны сосредоточить свои усилия на улучшении отношений с Россией и снижении напряженности, а не наращивать вооружения и провоцировать Москву.В марте Еврокомиссия представила новую стратегию в области обороны под названием "Перевооружение Европы". Однако позже, из-за возражений некоторых европейских государств, документ был переименован в менее агрессивный — "Готовность-2030".Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Основную часть бюджета, порядка 650 миллиардов евро, планируется обеспечить за счет государственных средств европейских стран, а еще 150 миллиардов евро — привлечь в виде кредитов.
ПРАЙМ
23:50 09.09.2025
 
"Это безумие": на Западе испугались плана ЕС против России

Журналист Фази: агрессия Европы в адрес России провоцирует прямое столкновение

МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Агрессивная позиция стран Европейского союза по отношению к России является безумной и провоцирует эскалацию конфликта, пишет журналист Томас Фази в соцсети X.
"Это безумие. <…> Агрессивная антироссийская риторика и программа перевооружения Европы невероятно опасны именно потому, что они рискуют создать самоисполняющееся пророчество, в котором Россия, чувствуя угрозу со стороны НАТО, решит положиться на ракеты большой дальности", — отметил он.
Журналист подчеркнул, что европейские страны должны сосредоточить свои усилия на улучшении отношений с Россией и снижении напряженности, а не наращивать вооружения и провоцировать Москву.
В марте Еврокомиссия представила новую стратегию в области обороны под названием "Перевооружение Европы". Однако позже, из-за возражений некоторых европейских государств, документ был переименован в менее агрессивный — "Готовность-2030".
Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Основную часть бюджета, порядка 650 миллиардов евро, планируется обеспечить за счет государственных средств европейских стран, а еще 150 миллиардов евро — привлечь в виде кредитов.
