Польша ищет подрядчика для второй АЭС, пишут СМИ

2025-09-09T09:55+0300

ВАРШАВА, 9 сен – ПРАЙМ. Польша ищет подрядчика для своей второй АЭС из Южной Кореи, США, Франции и Канады, заявил министр энергетики республики Милош Мотыка в эфире радиостанции RMF FM. "Мы в рамках второй потенциальной электростанции направили предварительные запросы коммерческих предложений в разные страны. В Южную Корею, нашим союзникам в США, французам и канадцам, которые стали новым глобальным игроком в области ядерной энергетики", - сказал Мотыка. Он утверждает, что польские власти намерены провести конкурс "на конкурентных принципах, ибо таково законодательство Европейского союза". В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Компания Westinghouse уже проводит предпроектные работы. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 гигаватт.

