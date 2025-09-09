Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша ищет подрядчика для второй АЭС, пишут СМИ - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон для интервью - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024Интервью
https://1prime.ru/20250909/polsha-861999004.html
Польша ищет подрядчика для второй АЭС, пишут СМИ
Польша ищет подрядчика для второй АЭС, пишут СМИ - 09.09.2025, ПРАЙМ
Польша ищет подрядчика для второй АЭС, пишут СМИ
Польша ищет подрядчика для своей второй АЭС из Южной Кореи, США, Франции и Канады, заявил министр энергетики республики Милош Мотыка в эфире радиостанции RMF... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T09:55+0300
2025-09-09T09:56+0300
интервью
южная корея
сша
польша
westinghouse
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg
ВАРШАВА, 9 сен – ПРАЙМ. Польша ищет подрядчика для своей второй АЭС из Южной Кореи, США, Франции и Канады, заявил министр энергетики республики Милош Мотыка в эфире радиостанции RMF FM. "Мы в рамках второй потенциальной электростанции направили предварительные запросы коммерческих предложений в разные страны. В Южную Корею, нашим союзникам в США, французам и канадцам, которые стали новым глобальным игроком в области ядерной энергетики", - сказал Мотыка. Он утверждает, что польские власти намерены провести конкурс "на конкурентных принципах, ибо таково законодательство Европейского союза". В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Компания Westinghouse уже проводит предпроектные работы. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 гигаватт.
https://1prime.ru/20250428/tusk-857081438.html
южная корея
сша
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_eac67dfcb2fef6f9c0b6009308275b04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
южная корея, сша, польша, westinghouse
Интервью, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, ПОЛЬША, Westinghouse
09:55 09.09.2025 (обновлено: 09:56 09.09.2025)
 
Польша ищет подрядчика для второй АЭС, пишут СМИ

RMF: Польша ищет подрядчика для второй АЭС из Кореи, США, Франции и Канады

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© flickr.com / Terra Libera
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 9 сен – ПРАЙМ. Польша ищет подрядчика для своей второй АЭС из Южной Кореи, США, Франции и Канады, заявил министр энергетики республики Милош Мотыка в эфире радиостанции RMF FM.
"Мы в рамках второй потенциальной электростанции направили предварительные запросы коммерческих предложений в разные страны. В Южную Корею, нашим союзникам в США, французам и канадцам, которые стали новым глобальным игроком в области ядерной энергетики", - сказал Мотыка.
Он утверждает, что польские власти намерены провести конкурс "на конкурентных принципах, ибо таково законодательство Европейского союза".
В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Компания Westinghouse уже проводит предпроектные работы. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 гигаватт.
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Польша и США подписали новое соглашение о строительстве АЭС
28 апреля, 12:37
 
ИнтервьюЮЖНАЯ КОРЕЯСШАПОЛЬШАWestinghouse
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала