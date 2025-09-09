https://1prime.ru/20250909/polsha-861999004.html
Польша ищет подрядчика для второй АЭС, пишут СМИ
Польша ищет подрядчика для второй АЭС, пишут СМИ - 09.09.2025, ПРАЙМ
Польша ищет подрядчика для второй АЭС, пишут СМИ
Польша ищет подрядчика для своей второй АЭС из Южной Кореи, США, Франции и Канады, заявил министр энергетики республики Милош Мотыка в эфире радиостанции RMF... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T09:55+0300
2025-09-09T09:55+0300
2025-09-09T09:56+0300
интервью
южная корея
сша
польша
westinghouse
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg
ВАРШАВА, 9 сен – ПРАЙМ. Польша ищет подрядчика для своей второй АЭС из Южной Кореи, США, Франции и Канады, заявил министр энергетики республики Милош Мотыка в эфире радиостанции RMF FM. "Мы в рамках второй потенциальной электростанции направили предварительные запросы коммерческих предложений в разные страны. В Южную Корею, нашим союзникам в США, французам и канадцам, которые стали новым глобальным игроком в области ядерной энергетики", - сказал Мотыка. Он утверждает, что польские власти намерены провести конкурс "на конкурентных принципах, ибо таково законодательство Европейского союза". В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Компания Westinghouse уже проводит предпроектные работы. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 гигаватт.
https://1prime.ru/20250428/tusk-857081438.html
южная корея
сша
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_eac67dfcb2fef6f9c0b6009308275b04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, сша, польша, westinghouse
Интервью, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, ПОЛЬША, Westinghouse
Польша ищет подрядчика для второй АЭС, пишут СМИ
RMF: Польша ищет подрядчика для второй АЭС из Кореи, США, Франции и Канады
ВАРШАВА, 9 сен – ПРАЙМ. Польша ищет подрядчика для своей второй АЭС из Южной Кореи, США, Франции и Канады, заявил министр энергетики республики Милош Мотыка в эфире радиостанции RMF FM.
"Мы в рамках второй потенциальной электростанции направили предварительные запросы коммерческих предложений в разные страны. В Южную Корею, нашим союзникам в США, французам и канадцам, которые стали новым глобальным игроком в области ядерной энергетики", - сказал Мотыка.
Он утверждает, что польские власти намерены провести конкурс "на конкурентных принципах, ибо таково законодательство Европейского союза".
В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Компания Westinghouse уже проводит предпроектные работы. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 гигаватт.
Польша и США подписали новое соглашение о строительстве АЭС