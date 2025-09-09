https://1prime.ru/20250909/polsha-862013513.html
Польша и страны Балтии попросили ЕС профинансировать защиту от дронов
ВАРШАВА, 9 сен - ПРАЙМ. Польша и страны Балтии просят Евросоюз профинансировать пограничную систему защиты от дронов, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык. Ранее сообщалось что в Люблинском воеводстве на востоке страны в воскресенье упал и разбился неизвестный дрон. Еще один дрон разбился в Польше после падения в субботу, информирует агентство. "У нас есть радарные системы, которые размещены у границы, но сейчас в связи с тем, что дроны небольшие, летящие на очень малой высоте, мы должны создать специальную систему защиты польской границы. Речь идет не только о Польше. Мы создаем специальную систему защиты от дронов с Балтами - Польша, Финлянлия, Норвегия - так, чтобы у нас было антидроновое заграждение", - сказал Дошчык. По его словам, значительную часть финансирования этого проекта предполагается получить из бюджета ЕС. "Мы обратились к Европейской комиссии за финансированием большой части этого заграждения - антидронового заграждения", - сказал польский замминистра.
ВАРШАВА, 9 сен - ПРАЙМ. Польша и страны Балтии просят Евросоюз профинансировать пограничную систему защиты от дронов, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык.
Ранее сообщалось что в Люблинском воеводстве на востоке страны в воскресенье упал и разбился неизвестный дрон. Еще один дрон разбился в Польше после падения в субботу, информирует агентство.
"У нас есть радарные системы, которые размещены у границы, но сейчас в связи с тем, что дроны небольшие, летящие на очень малой высоте, мы должны создать специальную систему защиты польской границы. Речь идет не только о Польше. Мы создаем специальную систему защиты от дронов с Балтами - Польша, Финлянлия, Норвегия - так, чтобы у нас было антидроновое заграждение", - сказал Дошчык.
По его словам, значительную часть финансирования этого проекта предполагается получить из бюджета ЕС.
"Мы обратились к Европейской комиссии за финансированием большой части этого заграждения - антидронового заграждения", - сказал польский замминистра.
