https://1prime.ru/20250909/polsha-862013513.html

Польша и страны Балтии попросили ЕС профинансировать защиту от дронов

Польша и страны Балтии попросили ЕС профинансировать защиту от дронов - 09.09.2025, ПРАЙМ

Польша и страны Балтии попросили ЕС профинансировать защиту от дронов

Польша и страны Балтии просят Евросоюз профинансировать пограничную систему защиты от дронов, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел и... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T14:23+0300

2025-09-09T14:23+0300

2025-09-09T14:23+0300

политика

польша

балтия

норвегия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83995/64/839956449_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_a8ecc5a291ab656ffc67a282e2cf5089.jpg

ВАРШАВА, 9 сен - ПРАЙМ. Польша и страны Балтии просят Евросоюз профинансировать пограничную систему защиты от дронов, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык. Ранее сообщалось что в Люблинском воеводстве на востоке страны в воскресенье упал и разбился неизвестный дрон. Еще один дрон разбился в Польше после падения в субботу, информирует агентство. "У нас есть радарные системы, которые размещены у границы, но сейчас в связи с тем, что дроны небольшие, летящие на очень малой высоте, мы должны создать специальную систему защиты польской границы. Речь идет не только о Польше. Мы создаем специальную систему защиты от дронов с Балтами - Польша, Финлянлия, Норвегия - так, чтобы у нас было антидроновое заграждение", - сказал Дошчык. По его словам, значительную часть финансирования этого проекта предполагается получить из бюджета ЕС. "Мы обратились к Европейской комиссии за финансированием большой части этого заграждения - антидронового заграждения", - сказал польский замминистра.

https://1prime.ru/20250909/polsha-861999004.html

польша

балтия

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, балтия, норвегия, ес