Польша намерена в четверг полностью закрыть границу с Белоруссией
2025-09-09T14:57+0300
2025-09-09T14:57+0300
2025-09-09T14:58+0300
ВАРШАВА, 9 сен – ПРАЙМ. Польша в четверг полностью закрывает границу с Белоруссией в связи с белорусско-российскими учениями "Запад – 2025", сообщил премьер страны Дональд Туск."В пятницу начинаются российско-белорусские маневры у нашей восточной границы. Это имеет свои последствия, в том числе наши учения. Исходя из интересов безопасности государства, мы закроем границу с Белоруссией в том числе железнодорожные переходы в четверг в полночь – с четверга на пятницу", - сказал Туск, открывая заседание кабмина.Также Туск заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши."Мы также имеем дело с нарастающим количеством провокаций, хотя бы арест польского гражданина – иезуита на территории Белоруссии", - сказал премьер.При этом он не уточнил, на какой срок Польша закрывает свою границу.В настоящее время на белорусско-польской границе действуют один автомобильный и два железнодорожных перехода.
