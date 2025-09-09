Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша намерена в четверг полностью закрыть границу с Белоруссией - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250909/polsha-862015686.html
Польша намерена в четверг полностью закрыть границу с Белоруссией
Польша намерена в четверг полностью закрыть границу с Белоруссией - 09.09.2025, ПРАЙМ
Польша намерена в четверг полностью закрыть границу с Белоруссией
Польша в четверг полностью закрывает границу с Белоруссией в связи с белорусско-российскими учениями "Запад – 2025", сообщил премьер страны Дональд Туск. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T14:57+0300
2025-09-09T14:58+0300
политика
россия
белоруссия
польша
дональд туск
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 9 сен – ПРАЙМ. Польша в четверг полностью закрывает границу с Белоруссией в связи с белорусско-российскими учениями "Запад – 2025", сообщил премьер страны Дональд Туск."В пятницу начинаются российско-белорусские маневры у нашей восточной границы. Это имеет свои последствия, в том числе наши учения. Исходя из интересов безопасности государства, мы закроем границу с Белоруссией в том числе железнодорожные переходы в четверг в полночь – с четверга на пятницу", - сказал Туск, открывая заседание кабмина.Также Туск заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши."Мы также имеем дело с нарастающим количеством провокаций, хотя бы арест польского гражданина – иезуита на территории Белоруссии", - сказал премьер.При этом он не уточнил, на какой срок Польша закрывает свою границу.В настоящее время на белорусско-польской границе действуют один автомобильный и два железнодорожных перехода.
https://1prime.ru/20250907/evrosoyuz-861932097.html
белоруссия
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, польша, дональд туск
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПОЛЬША, Дональд Туск
14:57 09.09.2025 (обновлено: 14:58 09.09.2025)
 
Польша намерена в четверг полностью закрыть границу с Белоруссией

Туск: Польша полностью закрывает границу с Белоруссией в связи с учениями Запад

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 9 сен – ПРАЙМ. Польша в четверг полностью закрывает границу с Белоруссией в связи с белорусско-российскими учениями "Запад – 2025", сообщил премьер страны Дональд Туск.
"В пятницу начинаются российско-белорусские маневры у нашей восточной границы. Это имеет свои последствия, в том числе наши учения. Исходя из интересов безопасности государства, мы закроем границу с Белоруссией в том числе железнодорожные переходы в четверг в полночь – с четверга на пятницу", - сказал Туск, открывая заседание кабмина.
Также Туск заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.
"Мы также имеем дело с нарастающим количеством провокаций, хотя бы арест польского гражданина – иезуита на территории Белоруссии", - сказал премьер.
При этом он не уточнил, на какой срок Польша закрывает свою границу.
В настоящее время на белорусско-польской границе действуют один автомобильный и два железнодорожных перехода.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
ЕС стал заложником созданной им ситуации, заявил глава МИД Белоруссии
7 сентября, 23:15
 
ПолитикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯПОЛЬШАДональд Туск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала