https://1prime.ru/20250909/pomosch-862036737.html

"Нисколько": в США рассказали о помощи Украине

"Нисколько": в США рассказали о помощи Украине - 09.09.2025, ПРАЙМ

"Нисколько": в США рассказали о помощи Украине

В беседе с журналистом Такером Карлсоном в подкасте All-In, американский миллиардер Марк Кьюбан выразил нежелание предоставлять финансовую помощь Украине. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T23:35+0300

2025-09-09T23:35+0300

2025-09-09T23:36+0300

украина

киев

сша

такер карлсон

сергей лавров

мид рф

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. В беседе с журналистом Такером Карлсоном в подкасте All-In, американский миллиардер Марк Кьюбан выразил нежелание предоставлять финансовую помощь Украине. На вопрос Карлсона о размере его вклада в украинскую поддержку, Кьюбан ответил кратко: "Нисколько". Он отметил, что предпочитает инвестировать в здравоохранение и не имеет четкого мнения о целесообразности отправки денег на Украину. Такер Карлсон добавил, что, несмотря на заявления о поддержке Киева, многие в США не стремятся финансировать Украину. Ранее во вторник член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин выразила намерение исключить из оборонного бюджета на 2026 год расходы на зарубежную военную помощь, включая предусмотренные для Украины 600 миллионов долларов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что финансирование и накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.

https://1prime.ru/20250909/ssha-862027010.html

https://1prime.ru/20250909/ukraina-862022760.html

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, сша, такер карлсон, сергей лавров, мид рф, нато