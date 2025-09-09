https://1prime.ru/20250909/pomosch-862036737.html
"Нисколько": в США рассказали о помощи Украине
В беседе с журналистом Такером Карлсоном в подкасте All-In, американский миллиардер Марк Кьюбан выразил нежелание предоставлять финансовую помощь Украине. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T23:35+0300
2025-09-09T23:35+0300
2025-09-09T23:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. В беседе с журналистом Такером Карлсоном в подкасте All-In, американский миллиардер Марк Кьюбан выразил нежелание предоставлять финансовую помощь Украине. На вопрос Карлсона о размере его вклада в украинскую поддержку, Кьюбан ответил кратко: "Нисколько". Он отметил, что предпочитает инвестировать в здравоохранение и не имеет четкого мнения о целесообразности отправки денег на Украину. Такер Карлсон добавил, что, несмотря на заявления о поддержке Киева, многие в США не стремятся финансировать Украину. Ранее во вторник член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин выразила намерение исключить из оборонного бюджета на 2026 год расходы на зарубежную военную помощь, включая предусмотренные для Украины 600 миллионов долларов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что финансирование и накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Марк Кьюбан: нет определенного ответа насчет отправки денег Украине