2025-09-09T12:43+0300
2025-09-09T12:43+0300
2025-09-09T12:43+0300
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступила за введение пошлин в отношении всего экспорта России на внутренний рынок Евросоюза. "Я выступаю за то, чтобы мы обложили любой экспорт России на внутренний рынок ЕС пошлинами. Мы никогда не должны попадать в зависимость", - сказала министр в ходе визита в Берлин, трансляция ее выступления велась на YouTube-канале МИД Германии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
