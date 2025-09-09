Поток туристов из России в Китай вырастет до двух миллионов человек в год

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250909/potok-861986815.html
2025-09-09T04:16+0300
2025-09-09T04:16+0300
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Поток туристов из России в Китай благодаря отмене виз вырастет до 2-2,5 миллиона человек в год, сообщил РИА Новости в интервью на ВЭФ директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. "Сейчас у нас обычно в год выезжает из России в Китай 1,6-1,7 миллиона человек. Я думаю, что постепенно эта цифра дойдет до 2-2,5 миллиона человек в течении ближайших двух лет", - считает Маслов. Он отметил, что российские туристы в Китае едут в те места, которые обычно не посещают иностранцы - высокогорные монастыри, экзотические места, то есть не только Пекин и Шанхай. "Поэтому китайской стране придется расширять именно эту сферу, к этому Китай теоретически готов, но пока мы не видим интересных предложений", - добавил Маслов. Также, по его мнению, могут расшириться и специальные виды туризма: медицинский, оздоровительный, образовательный. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
