Более 60% российских компаний считают повышение эффективности приоритетом

2025-09-09T05:46+0300

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Более 60% российских компаний в эпоху искусственного интеллекта считают повышение эффективности приоритетом, другие приоритеты развития включают создание партнерств и новых совместных продуктов (13%), инвестиции (8%), выход на новые рынки (7%), говорится в исследовании "Сбера" и "СберУниверситета", которое есть у РИА Новости. "Повышение эффективности - главный приоритет для 62% участников исследования. Из них треть респондентов уже внедряют ИИ-решения, а половина компаний имеют это в планах. Другие приоритеты развития включают создание партнерств и новых совместных продуктов (13%), инвестиции (8%), выход на новые рынки (7%). Среди прочего респонденты отмечали приобретение компаний и открытие новых офисов", - говорится в исследовании. Исследование показало, что у 30% компаний, нацеленных на повышение внутренней эффективности, не реализованы базовые элементы управления. "Например, системы мониторинга операционными показателями нет у более 70% компаний. Лишь 11% опрошенных организаций выделили бюджет и сформировали портфель проектов по повышению операционной эффективности, всего 6% - портфель трансформационных инициатив. Только 5% создали проектный офис и утвердили полноценную стратегию", - уточняется в материалах. Кроме того, каждая пятая компания (21%) с фокусом на внутреннюю эффективность не внедряла никаких профильных проектов за последние два года. Остальные занимались автоматизацией (18%), цифровизацией (16%) и оптимизацией процессов (16%), говорится в исследовании. "Компании, уже внедрившие ИИ-решения, воспринимают картину иначе. Они реже указывают на дефицит бюджета или экспертизы, но чаще отмечают сопротивление сотрудников и регуляторные ограничения. Это указывает на то, что внедрение ИИ становится своеобразным маркером зрелости: такие компании демонстрируют более высокую адаптивность и развитую систему управления изменениями", - говорится в материалах. В исследовании также показаны основные вызовы повышения операционной эффективности: кадровый голод, медленное выполнение задач и низкий уровень автоматизации процессов. Отдельное внимание уделено различиям в приоритетах операционных проблем в зависимости от роли руководителя: CEO - несоблюдение сроков и низкая скорость выполнения задач (43%), дефицит профильных кадров (21%); CFO - дефицит профильных кадров (25%); COO - рост трудозатрат/низкий уровень автоматизации (36%) и неэффективные процессы (21%). Отдельный пласт анализа касается поддерживающих функций. "Для компаний с инхаус-командами наиболее заметны несоблюдение сроков и неэффективный оргдизайн. Те же, кто передает функции на аутсорсинг, чаще сталкиваются с нехваткой кадров и высокими трудозатратами", - уточняется в исследовании. "Предиктивная аналитика (19%), облачные технологии (18%) и принятие решений (14%) на основе данных - три главных технологии для внедрения в будущем. Генеративный ИИ для HR и операционного управления (13%) и цифровые двойники с ИИ-симуляцией (12%) замыкают топ-5 направлений. При этом предиктивная аналитика более интересует крупнейший бизнес, ее отметила почти треть (32%) компаний этого сегмента", - также говорится в материалах. В рамках исследования были опрошены 102 компании из 13 отраслей экономики - преимущественно крупный и крупнейший бизнес, с целью выяснить, на чем фокусируются и с какими барьерами сталкиваются управленцы при операционной оптимизации.

