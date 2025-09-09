https://1prime.ru/20250909/pravitelstvo-861986014.html

Правительство поддержало проект о праве семей на жилье в общежитиях

Правительство поддержало проект о праве семей на жилье в общежитиях - 09.09.2025, ПРАЙМ

Правительство поддержало проект о праве семей на жилье в общежитиях

Правительство РФ поддержало законопроект о приоритетном праве студенческих семей на получение отдельного жилья в студенческом общежитии при условии доработки... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T02:51+0300

2025-09-09T02:51+0300

2025-09-09T03:36+0300

бизнес

россия

экономика

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861986014.jpg?1757378168

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало законопроект о приоритетном праве студенческих семей на получение отдельного жилья в студенческом общежитии при условии доработки документа, официальный отзыв кабмина имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается закрепить механизм предоставления в приоритетном порядке отдельных жилых помещений в студенческих общежитиях для студентов, находящихся в браке и имеющих детей. Согласно пояснительной записке к законопроекту, проживать они смогут вместе с членами семьи. В официальном отзыве кабмина сообщается, что положения, касающиеся предоставления отдельных помещений для семейных студентов, нуждаются в дополнительном уточнении, в том числе в целях устранения противоречий положениям Жилищного кодекса РФ. Кроме того, в отзыве обращается внимание на формулировку, которая допускает возможность использования помещений в общежитиях в том числе для проживания лиц, не являющихся студентами, что не соответствует целевому назначению помещений и нарушает логику и системность правового регулирования. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - сообщается в официальном отзыве. В Госдуму в апреле был внесен законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации". Кроме изменений, касающихся предоставления семейным студентам отдельного жилья в общежитиях, в документе также предлагается наделить Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Министерством просвещения РФ полномочием по определению типового порядка предоставления жилых помещений в общежитиях. Инициаторы законопроекта считают, что изменения позволят создать единый базовый подход к предоставлению мест в студенческих общежитиях, чтобы обеспечить жилыми помещениями наиболее нуждающихся обучающихся.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, госдума