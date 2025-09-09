https://1prime.ru/20250909/premer-861984835.html

Премьер Франции направит Макрону прошение об отставке

Премьер Франции направит Макрону прошение об отставке - 09.09.2025, ПРАЙМ

Премьер Франции направит Макрону прошение об отставке

Премьер-министр Франции Франсуа Байру во вторник направит президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке после того, как депутаты выразили правительству... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T00:33+0300

2025-09-09T00:33+0300

2025-09-09T00:33+0300

экономика

мировая экономика

общество

франция

европа

франсуа байру

эммануэль макрон

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861984835.jpg?1757367202

ПАРИЖ, 9 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Франсуа Байру во вторник направит президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке после того, как депутаты выразили правительству недоверие из-за предложенных им мер жесткой экономии. Накануне депутаты национального собрания (нижней палаты парламента) большинством проголосовали против доверия кабмину: из 558 голосовавших парламентариев только 194 поддержали правительство, в то время как 364 выступили против. Теперь, согласно конституции, Байру должен будет направить президенту прошение об отставке, что он и сделает во вторник. После этого французский лидер приступит к выбору нового премьера. Среди наиболее вероятных кандидатов на смену Байру французские СМИ называют главу минобороны Себастьяна Лекорню. Еще в ходе прошлого правительственного кризиса он был одним из фаворитов на эту должность. Помимо него, на кресло главы кабмина могут претендовать глава минюста Жеральд Дарманен, министр здравоохранения Катрин Вотрен и министр экономики Эрик Ломбар. Новый премьер должен будет согласовать с парламентом принятие госбюджета, не спровоцировав при этом новый политический кризис. Как заявили в Елисейском дворце, Макрон определится с кандидатурой в ближайшие дни, после чего начнется формирование нового кабмина. Нынешнее правительство было сформировано в конце декабря 2024 года и просуществовало менее девяти месяцев. Байру станет третьим за последний год премьером Франции, покинувшим этот пост. Помимо этого, он стал первым за все время Пятой Республики (с 1958 года) главой кабмина, который проиграл голосование о доверии, инициированное правительством. В конце августа Байру объявил, что запросит 8 сентября голосование о доверии правительству на фоне разногласий депутатов и недовольства населения из-за законопроекта о бюджете на 2026 год. В тексте были представлены меры жесткой экономии, призванные сократить расходы в свете бюджетного дефицита и огромного госдолга. С начала сентября французский премьер активно проводил переговоры с оппозицией, пытаясь убедить ее в необходимости радикального сокращения расходов, однако его усилия не увенчались успехом. Ранее Байру заявил, что госдолг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро. Позднее глава французского МВД Брюно Ретайо заявил, что страна еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти. В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако при этом, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.

франция

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , франция, европа, франсуа байру, эммануэль макрон, мвд