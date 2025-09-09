Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поздравил президента Таджикистана с днем независимости страны - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250909/putin-861994530.html
Путин поздравил президента Таджикистана с днем независимости страны
Путин поздравил президента Таджикистана с днем независимости страны - 09.09.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил президента Таджикистана с днем независимости страны
Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны, выразив уверенность в том, что страны будут и... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T09:18+0300
2025-09-09T09:18+0300
политика
россия
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
снг
шос
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860860966_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_b424768b0707ec382df2484100a8a833.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны, выразив уверенность в том, что страны будут и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи. "Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Таджикистан. Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что российско-таджикистанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Также президент добавил, что страны плодотворно сотрудничают на различных направлениях, координируют усилия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур. "Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана – мира и процветания", - добавил российский лидер.
https://1prime.ru/20250901/putin-861601593.html
таджикистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860860966_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_f2b4de6868826362689ae11a58e94491.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, снг, шос, оон
Политика, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, СНГ, ШОС, ООН
09:18 09.09.2025
 
Путин поздравил президента Таджикистана с днем независимости страны

Путин уверен, что Россия и Таджикистан продолжат наращивать конструктивные связи

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 апреля 2019 - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны, выразив уверенность в том, что страны будут и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи.
"Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Таджикистан. Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что российско-таджикистанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Также президент добавил, что страны плодотворно сотрудничают на различных направлениях, координируют усилия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур.
"Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана – мира и процветания", - добавил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Путин на полях саммита ШОС провел встречу с главой Таджикистана Рахмоном
1 сентября, 15:44
 
ПолитикаРОССИЯТАДЖИКИСТАНВладимир ПутинЭмомали РахмонСНГШОСООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала