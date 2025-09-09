https://1prime.ru/20250909/putin-861994530.html
Путин поздравил президента Таджикистана с днем независимости страны
Путин поздравил президента Таджикистана с днем независимости страны
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны, выразив уверенность в том, что страны будут и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи. "Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Таджикистан. Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что российско-таджикистанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Также президент добавил, что страны плодотворно сотрудничают на различных направлениях, координируют усилия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур. "Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана – мира и процветания", - добавил российский лидер.
