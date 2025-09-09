https://1prime.ru/20250909/rada-862000356.html

В Раде потребовали обязать кабмин рассекретить соглашение с США по недрам

В Раде потребовали обязать кабмин рассекретить соглашение с США по недрам - 09.09.2025, ПРАЙМ

В Раде потребовали обязать кабмин рассекретить соглашение с США по недрам

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что направил в Верховный суд иск с требованием обязать кабмин... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T10:33+0300

2025-09-09T10:33+0300

2025-09-09T10:33+0300

политика

финансы

украина

сша

киев

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859613266_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bd2a47c247c7343e4e92c30413ba9db1.jpg

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что направил в Верховный суд иск с требованием обязать кабмин Украины раскрыть секретные приложения к соглашению с США по недрам. "Направил в Верховный Суд исковое требование, суть которого - обязать Кабмин раскрыть секретные приложения к договору о минералах между Украиной и США. Украинцы должны знать, кому и за что и сколько они платят", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Украина и США в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала тогдашний министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.

https://1prime.ru/20250909/ukraina-861987041.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, украина, сша, киев, верховный суд