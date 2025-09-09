https://1prime.ru/20250909/rada-862000356.html
В Раде потребовали обязать кабмин рассекретить соглашение с США по недрам
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что направил в Верховный суд иск с требованием обязать кабмин Украины раскрыть секретные приложения к соглашению с США по недрам. "Направил в Верховный Суд исковое требование, суть которого - обязать Кабмин раскрыть секретные приложения к договору о минералах между Украиной и США. Украинцы должны знать, кому и за что и сколько они платят", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Украина и США в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала тогдашний министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине