Названы регионы с самыми высокими показателями экономического развития - 09.09.2025, ПРАЙМ
Названы регионы с самыми высокими показателями экономического развития
2025-09-09T04:01+0300
экономика
россия
камчатский край
республика коми
иркутская область
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Самые высокие показатели по уровню экономического развития наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Магаданской области и еще восьми субъектах РФ относительно остальных регионов, следует из исследования научного сотрудника Института цифровых технологий Финансового университета при правительстве РФ Натальи Концевой. "Одиннадцать регионов имеют аномально высокие показатели, это: Москва, Санкт-Петербург, Магаданская, Московская, Сахалинская Тюменская области, республика Саха, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономный округ", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, в первые два кластера с невысоким уровнем экономического развития входят 35 регионов. Среди них Архангельская, Мурманская области, Камчатский край и Республика Коми, которые по величине валового продукта могут конкурировать с экономически развитыми областями, но "отстают" из-за ограниченных затрат на инновационную деятельность и низких объемов строительства. "Тридцать пять регионов объединены в два кластера с уровнем развития "выше среднего". Это преимущественно области Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов. Пятый кластер включает четыре региона — Амурскую, Иркутскую области, Красноярский край и Татарстан, с уровнем экономического развития в два раза выше среднего и в 4-5 раз выше, чем в неблагополучных регионах", - уточнили в данных. Исследование проведено по разработанной в Финуниверситете методике интегрального оценивания пространственного развития отдельных субъектов РФ. Она включает в себя инструментарий факторного и кластерного анализа. Для кластеризации регионов по уровню экономического развития использовались данные по 85 субъектам о валовом региональном продукте, объеме инвестиций в основной капитал, годовом объеме строительства жилья, а также о затратах на инновационную деятельность организаций.
камчатский край
республика коми
иркутская область
россия, камчатский край, республика коми, иркутская область
Экономика, РОССИЯ, Камчатский край, республика Коми, Иркутская область
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Самые высокие показатели по уровню экономического развития наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Магаданской области и еще восьми субъектах РФ относительно остальных регионов, следует из исследования научного сотрудника Института цифровых технологий Финансового университета при правительстве РФ Натальи Концевой.
"Одиннадцать регионов имеют аномально высокие показатели, это: Москва, Санкт-Петербург, Магаданская, Московская, Сахалинская Тюменская области, республика Саха, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономный округ", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, в первые два кластера с невысоким уровнем экономического развития входят 35 регионов. Среди них Архангельская, Мурманская области, Камчатский край и Республика Коми, которые по величине валового продукта могут конкурировать с экономически развитыми областями, но "отстают" из-за ограниченных затрат на инновационную деятельность и низких объемов строительства.
"Тридцать пять регионов объединены в два кластера с уровнем развития "выше среднего". Это преимущественно области Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов. Пятый кластер включает четыре региона — Амурскую, Иркутскую области, Красноярский край и Татарстан, с уровнем экономического развития в два раза выше среднего и в 4-5 раз выше, чем в неблагополучных регионах", - уточнили в данных.
Исследование проведено по разработанной в Финуниверситете методике интегрального оценивания пространственного развития отдельных субъектов РФ. Она включает в себя инструментарий факторного и кластерного анализа. Для кластеризации регионов по уровню экономического развития использовались данные по 85 субъектам о валовом региональном продукте, объеме инвестиций в основной капитал, годовом объеме строительства жилья, а также о затратах на инновационную деятельность организаций.
 
