https://1prime.ru/20250909/rospatent-861987519.html
Роспатент отказал певцу Shamanу в регистрации товарного знака
Роспатент отказал певцу Shamanу в регистрации товарного знака - 09.09.2025, ПРАЙМ
Роспатент отказал певцу Shamanу в регистрации товарного знака
Роспатент официально отказал заслуженному артисту РФ певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака "Я русский", выяснило РИА Новости, изучив... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T05:28+0300
2025-09-09T05:28+0300
2025-09-09T05:28+0300
бизнес
россия
экономика
рф
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861987519.jpg?1757384919
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Роспатент официально отказал заслуженному артисту РФ певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака "Я русский", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно документам, Роспатент принял соответствующее решение в конце августа, отказ получен по обеим заявкам на регистрацию товарного знака "Я русский". В марте 2025 года ведомство дало певцу шесть месяцев, чтобы он смог направить пояснения и комментарии для возможной регистрации знака.
В октябре 2024 года Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" - один из синглов исполнителя. Под этим названием планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее).
Позже Дронов сообщил РИА Новости, что подал документы в Роспатент для того, чтобы привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей, использующих название хита в корыстных целях.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Роспатент
Роспатент отказал певцу Shamanу в регистрации товарного знака
Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Роспатент официально отказал заслуженному артисту РФ певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака "Я русский", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно документам, Роспатент принял соответствующее решение в конце августа, отказ получен по обеим заявкам на регистрацию товарного знака "Я русский". В марте 2025 года ведомство дало певцу шесть месяцев, чтобы он смог направить пояснения и комментарии для возможной регистрации знака.
В октябре 2024 года Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" - один из синглов исполнителя. Под этим названием планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее).
Позже Дронов сообщил РИА Новости, что подал документы в Роспатент для того, чтобы привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей, использующих название хита в корыстных целях.