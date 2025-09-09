Роспатент отказал певцу Shamanу в регистрации товарного знака

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Роспатент официально отказал заслуженному артисту РФ певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака "Я русский", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, Роспатент принял соответствующее решение в конце августа, отказ получен по обеим заявкам на регистрацию товарного знака "Я русский". В марте 2025 года ведомство дало певцу шесть месяцев, чтобы он смог направить пояснения и комментарии для возможной регистрации знака. В октябре 2024 года Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" - один из синглов исполнителя. Под этим названием планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Позже Дронов сообщил РИА Новости, что подал документы в Роспатент для того, чтобы привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей, использующих название хита в корыстных целях.
