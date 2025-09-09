https://1prime.ru/20250909/rossija-861988304.html
Россия в I полугодии вчетверо увеличила экспорт свинины в Индию
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии текущего года вчетверо нарастила экспорт свинины в Индию, став вторым основным поставщиком этого мяса в страну, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы.
Так, российские компании отгрузили на индийский рынок свинины на 1,26 миллиона долларов - по сравнению с 320 тысячами за тот же период годом ранее. В результате Россия стала вторым основным поставщиком этого мяса в Индию, потеснив Испанию.
А лидером осталась Бельгия, чьи поставки выросли на 20%, достигнув 1,32 миллиона долларов.
Тройку лидеров замкнула Италия, чей экспорт увеличился на 5% в годовом выражении, составив 190 тысяч долларов. Испания же опустилась со второго на четвертое место после того, как ее экспорт сократился втрое - примерно до 110 тысяч долларов.
Индия несмотря на большое население почти не потребляет мясо свинины - на одного человека в среднем приходится примерно четверть килограмма в год.
Россия в I полугодии вчетверо увеличила экспорт свинины в Индию
