МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии текущего года вчетверо нарастила экспорт свинины в Индию, став вторым основным поставщиком этого мяса в страну, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы. Так, российские компании отгрузили на индийский рынок свинины на 1,26 миллиона долларов - по сравнению с 320 тысячами за тот же период годом ранее. В результате Россия стала вторым основным поставщиком этого мяса в Индию, потеснив Испанию. А лидером осталась Бельгия, чьи поставки выросли на 20%, достигнув 1,32 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнула Италия, чей экспорт увеличился на 5% в годовом выражении, составив 190 тысяч долларов. Испания же опустилась со второго на четвертое место после того, как ее экспорт сократился втрое - примерно до 110 тысяч долларов. Индия несмотря на большое население почти не потребляет мясо свинины - на одного человека в среднем приходится примерно четверть килограмма в год.
06:17 09.09.2025
 
Россия в I полугодии вчетверо увеличила экспорт свинины в Индию

Россия втрое увеличила экспорт свинины в Индию

