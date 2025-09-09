https://1prime.ru/20250909/rossija-861988585.html

Россия готова договариваться о торговле редкоземельными металлами с США

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Россия готова договариваться о взаимовыгодной торговле в сфере редкоземельных металлов (РЗМ) с США, в частности, с РФ могли бы быть сняты санкции на торговлю высокотехнологичными продуктами на основе редкоземов, следует из слов председателя Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслана Димухамедова для РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске, в Анкоридже, 15 августа. Опрошенные РИА Новости эксперты предполагали, что одной из тем обсуждения могли быть проекты в сфере редкоземельных металлов. "Сотрудничество с США принципиально возможно, и интерес России в том, чтобы с нас сняли санкции на мировую торговлю не столько и не только нашими металлами, сколько высокотехнологичными продуктами на их основе", - прокомментировал он возможное обсуждение на Аляске лидерами стран темы сотрудничества США и РФ в сфере редкоземов. "Взамен на это мы готовы предоставить им наши редкоземельные металлы, другие виды ресурсов. Мы готовы договариваться и торговать на взаимовыгодных условиях", - добавил Димухамедов. В конце июля текущего года Трамп заявлял, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. В марте Трамп заявлял, что Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для Вашингтона. В феврале текущего года Путин заявлял о готовности РФ предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. В марте глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

2025

