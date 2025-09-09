https://1prime.ru/20250909/rossija-861988844.html

В России снизилось число вакансий для водителей

В России снизилось число вакансий для водителей - 09.09.2025, ПРАЙМ

В России снизилось число вакансий для водителей

Количество вакансий для водителей в РФ по итогам августа снизилось на треть в годовом выражении, при этом медианная зарплата сохранилась на уровне 90 тысяч... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T07:02+0300

2025-09-09T07:02+0300

2025-09-09T07:02+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861988844.jpg?1757390544

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Количество вакансий для водителей в РФ по итогам августа снизилось на треть в годовом выражении, при этом медианная зарплата сохранилась на уровне 90 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", которое есть у РИА Новости. "По итогам минувшего месяца, количество вакансий водителей снизилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что летом и осенью 2024 года профессия водителя была одной из самых востребованных и сложных для найма во многих регионах России... При этом медианная заработная плата в целом в транспортной сфере у водителей за последние 12 месяцев не снизилась и осталась на уровне 90 тысяч рублей", - говорится в исследовании. Там уточняется, что доля вакансий автокурьеров заняла почти две трети вакансий в сфере транспортных услуг, еще год назад доля составляла 47%. Спрос на водителей категорий Е и С (автомобили с прицепами и грузовики) сократился до 22% - в прошлом году он составлял 28%. Вакансии в сфере общественного транспорта потеряли 3 процентных пункта и составили 6%. Отмечается, что медианная зарплата сохранилась на уровне 70 тысяч рублей у водителей трамваев. Зарплата автокурьеров же выросла на 5 тысяч рублей, до 120 тысяч, но при этом многое зависит от количества заказов, сезона и отработанного времени. Медианная зарплата водителей грузовиков и городских автобусов снизилась на 5 тысяч рублей, до 90 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно. У водителей категории Е она упала до 135 тысяч рублей - год назад составляла 150 тысяч рублей. Также в этом году отсутствуют рекордные предложения для вахтовых вакансий водителей этой категории, которые достигали 350 тысяч рублей в прошлом году. Аналитики сервиса связывают снижение количества вакансий с общим охлаждением рынка автоперевозок и изменением логистических цепочек. При этом рост доли вакансий автокурьеров отражает рост спроса на услуги доставки. "Стоит отметить, что уменьшение зарплатных предложений в некоторых категориях водителей свидетельствует о снижении спроса на соответствующие услуги и, как следствие, о неготовности работодателей платить более высокие зарплаты. Кроме того, отсутствие рекордных предложений для водителей категории Е на вахтовых вакансиях может указывать на снижение дефицита кадров, о чем также говорит рост откликов на 22% относительно прошлого года", - объяснили эксперты.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия