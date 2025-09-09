Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизилось число вакансий для водителей - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250909/rossija-861988844.html
В России снизилось число вакансий для водителей
В России снизилось число вакансий для водителей - 09.09.2025, ПРАЙМ
В России снизилось число вакансий для водителей
Количество вакансий для водителей в РФ по итогам августа снизилось на треть в годовом выражении, при этом медианная зарплата сохранилась на уровне 90 тысяч... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T07:02+0300
2025-09-09T07:02+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861988844.jpg?1757390544
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Количество вакансий для водителей в РФ по итогам августа снизилось на треть в годовом выражении, при этом медианная зарплата сохранилась на уровне 90 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", которое есть у РИА Новости. "По итогам минувшего месяца, количество вакансий водителей снизилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что летом и осенью 2024 года профессия водителя была одной из самых востребованных и сложных для найма во многих регионах России... При этом медианная заработная плата в целом в транспортной сфере у водителей за последние 12 месяцев не снизилась и осталась на уровне 90 тысяч рублей", - говорится в исследовании. Там уточняется, что доля вакансий автокурьеров заняла почти две трети вакансий в сфере транспортных услуг, еще год назад доля составляла 47%. Спрос на водителей категорий Е и С (автомобили с прицепами и грузовики) сократился до 22% - в прошлом году он составлял 28%. Вакансии в сфере общественного транспорта потеряли 3 процентных пункта и составили 6%. Отмечается, что медианная зарплата сохранилась на уровне 70 тысяч рублей у водителей трамваев. Зарплата автокурьеров же выросла на 5 тысяч рублей, до 120 тысяч, но при этом многое зависит от количества заказов, сезона и отработанного времени. Медианная зарплата водителей грузовиков и городских автобусов снизилась на 5 тысяч рублей, до 90 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно. У водителей категории Е она упала до 135 тысяч рублей - год назад составляла 150 тысяч рублей. Также в этом году отсутствуют рекордные предложения для вахтовых вакансий водителей этой категории, которые достигали 350 тысяч рублей в прошлом году. Аналитики сервиса связывают снижение количества вакансий с общим охлаждением рынка автоперевозок и изменением логистических цепочек. При этом рост доли вакансий автокурьеров отражает рост спроса на услуги доставки. "Стоит отметить, что уменьшение зарплатных предложений в некоторых категориях водителей свидетельствует о снижении спроса на соответствующие услуги и, как следствие, о неготовности работодателей платить более высокие зарплаты. Кроме того, отсутствие рекордных предложений для водителей категории Е на вахтовых вакансиях может указывать на снижение дефицита кадров, о чем также говорит рост откликов на 22% относительно прошлого года", - объяснили эксперты.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
07:02 09.09.2025
 
В России снизилось число вакансий для водителей

«Зарплата.ру»: число вакансий для водителей в августе снизилось на треть

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Количество вакансий для водителей в РФ по итогам августа снизилось на треть в годовом выражении, при этом медианная зарплата сохранилась на уровне 90 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", которое есть у РИА Новости.
"По итогам минувшего месяца, количество вакансий водителей снизилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что летом и осенью 2024 года профессия водителя была одной из самых востребованных и сложных для найма во многих регионах России... При этом медианная заработная плата в целом в транспортной сфере у водителей за последние 12 месяцев не снизилась и осталась на уровне 90 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
Там уточняется, что доля вакансий автокурьеров заняла почти две трети вакансий в сфере транспортных услуг, еще год назад доля составляла 47%. Спрос на водителей категорий Е и С (автомобили с прицепами и грузовики) сократился до 22% - в прошлом году он составлял 28%. Вакансии в сфере общественного транспорта потеряли 3 процентных пункта и составили 6%.
Отмечается, что медианная зарплата сохранилась на уровне 70 тысяч рублей у водителей трамваев. Зарплата автокурьеров же выросла на 5 тысяч рублей, до 120 тысяч, но при этом многое зависит от количества заказов, сезона и отработанного времени.
Медианная зарплата водителей грузовиков и городских автобусов снизилась на 5 тысяч рублей, до 90 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно. У водителей категории Е она упала до 135 тысяч рублей - год назад составляла 150 тысяч рублей. Также в этом году отсутствуют рекордные предложения для вахтовых вакансий водителей этой категории, которые достигали 350 тысяч рублей в прошлом году.
Аналитики сервиса связывают снижение количества вакансий с общим охлаждением рынка автоперевозок и изменением логистических цепочек. При этом рост доли вакансий автокурьеров отражает рост спроса на услуги доставки.
"Стоит отметить, что уменьшение зарплатных предложений в некоторых категориях водителей свидетельствует о снижении спроса на соответствующие услуги и, как следствие, о неготовности работодателей платить более высокие зарплаты. Кроме того, отсутствие рекордных предложений для водителей категории Е на вахтовых вакансиях может указывать на снижение дефицита кадров, о чем также говорит рост откликов на 22% относительно прошлого года", - объяснили эксперты.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала