В России снизилось число вакансий для водителей
2025-09-09T07:02+0300
бизнес
россия
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Количество вакансий для водителей в РФ по итогам августа снизилось на треть в годовом выражении, при этом медианная зарплата сохранилась на уровне 90 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", которое есть у РИА Новости.
"По итогам минувшего месяца, количество вакансий водителей снизилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что летом и осенью 2024 года профессия водителя была одной из самых востребованных и сложных для найма во многих регионах России... При этом медианная заработная плата в целом в транспортной сфере у водителей за последние 12 месяцев не снизилась и осталась на уровне 90 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
Там уточняется, что доля вакансий автокурьеров заняла почти две трети вакансий в сфере транспортных услуг, еще год назад доля составляла 47%. Спрос на водителей категорий Е и С (автомобили с прицепами и грузовики) сократился до 22% - в прошлом году он составлял 28%. Вакансии в сфере общественного транспорта потеряли 3 процентных пункта и составили 6%.
Отмечается, что медианная зарплата сохранилась на уровне 70 тысяч рублей у водителей трамваев. Зарплата автокурьеров же выросла на 5 тысяч рублей, до 120 тысяч, но при этом многое зависит от количества заказов, сезона и отработанного времени.
Медианная зарплата водителей грузовиков и городских автобусов снизилась на 5 тысяч рублей, до 90 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно. У водителей категории Е она упала до 135 тысяч рублей - год назад составляла 150 тысяч рублей. Также в этом году отсутствуют рекордные предложения для вахтовых вакансий водителей этой категории, которые достигали 350 тысяч рублей в прошлом году.
Аналитики сервиса связывают снижение количества вакансий с общим охлаждением рынка автоперевозок и изменением логистических цепочек. При этом рост доли вакансий автокурьеров отражает рост спроса на услуги доставки.
"Стоит отметить, что уменьшение зарплатных предложений в некоторых категориях водителей свидетельствует о снижении спроса на соответствующие услуги и, как следствие, о неготовности работодателей платить более высокие зарплаты. Кроме того, отсутствие рекордных предложений для водителей категории Е на вахтовых вакансиях может указывать на снижение дефицита кадров, о чем также говорит рост откликов на 22% относительно прошлого года", - объяснили эксперты.
«Зарплата.ру»: число вакансий для водителей в августе снизилось на треть
