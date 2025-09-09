https://1prime.ru/20250909/rost-861984723.html

Рост цен на новостройки в России к концу десятилетия превысит инфляцию

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Рост цен на квартиры в российских новостройках в 2025-2030 годы будет опережать инфляцию и к концу десятилетия превысит ее более чем в два раза, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА", имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость. Согласно прогнозам агентства, если в 2025 году инфляция оценивается в 6,5%, а рост цен на новостройки - в 8,3%, и разница составляет 1,8 процентного пункта, то уже в 2030 году разрыв между показателями будет более чем двукратным. Ожидается, что темпы роста цен составят 9% при инфляции на уровне 4%. При этом сначала - в 2025-2026 годах - в агентстве ожидают снижения темпов роста цен на новостройки из-за высокой ключевой ставки и, как следствие, дорогого кредитования. Кроме того, среди факторов там называют умеренно высокий запас нераспроданных площадей, сформировавшийся у застройщиков на конец 2024 года. Затем спрос на новостройки будет восстанавливаться. "По мере снижения ключевой ставки и приближения ее к 10%-ному значению в 2027-м мы ожидаем восстановления спроса на недвижимость со стороны населения, в том числе за счет отложенного спроса, сформировавшегося в 2025-2026 годах из-за неблагоприятных макроэкономических условий", - прокомментировали в агентстве, добавив, что ожидаемое в текущем и следующем годах снижение объемов запуска новых проектов приведет к ограничению предложения на первичном рынке к 2027 году. Дополнительным драйвером спроса на недвижимость станет сформировавшийся у населения существенный объем накоплений на депозитах благодаря высоким ставкам в экономике. Соответственно, рост спроса, по мнению аналитиков "Эксперт РА", будет влияет на цены в положительную сторону до 2030 года. "Минимальный объем продаж ожидается в перспективе 2025 года в силу запретительно высокой стоимости ипотечных кредитов, что приведет к сокращению объема продаж на 6%. В перспективе 2026-2030 годов прогнозируется постепенное восстановление спроса на рынке недвижимости. Основными предпосылками для восстановления спроса станут смягчение денежно-кредитной политики Банка России, значительный объем отложенного спроса, сформировавшегося в 2024-2025 годах на фоне высокой стоимости ипотек, доступность трудовых и строительных ресурсов, сохранение адресных льготных ипотечных программ на текущих условиях до 2030-го", - подытожили в агентстве.

