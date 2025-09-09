https://1prime.ru/20250909/rumyniya-861993285.html

Премьер Румынии заявил, что страна избежит угрозы неплатежеспособности

КИШИНЕВ, 9 сен - ПРАЙМ. Румыния сумеет справиться с экономическим кризисом и избежит угрозы неплатежеспособности, если будет сохранять политическую стабильность, заявил премьер-министр страны Илие Боложан. Правительство Румынии ранее взяло на себя ответственность за несколько пакетов мер по экономии средств госбюджета, которые каждый раз сталкивались с критикой оппозиции. Эти меры также вызвали протесты и забастовки у представителей разных профессий, однако правительство намерено продолжить сокращать расходы и готовит для этого новый пакет мер. Болоян заявил, что до тех пор пока в управлении страной будет присутствовать ответственность, Румыния будет двигаться в правильном направлении, и это станет ясно через год, два или три. Премьер-министр не верит, что инфляция достигнет двузначных цифр, но замедление экономического роста – реальность, по крайней мере, до лета следующего года. "Мы должны поддерживать темп, контролируя наши расходы, распределяя инвестиции и собирая установленные доходы. Политическая стабильность и солидарность между партнёрами дают надежду на то, что в среднесрочной перспективе – через год, два, три – дела в Румынии пойдут в правильном направлении. Перспектива неплатежеспособности, если мы будем учитывать эти факторы, с моей точки зрения, исключена", – сказал Боложан в эфире телеканала TVR 1. Он допустил, что на экономическую ситуацию в стране в будущем может повлиять возможная политическая нестабильность, именно поэтому премьер полагает, что все парламентские силы должны проявить ответственность. Глава исполнительной власти подчеркнул, что крайне важно следовать выбранному пути с помощью принятых мер, чтобы Румыния в дальнейшем могла добиться экономического роста. "Если мы увеличим определенные налоги, не сократив расходы, если мы не повысим общую эффективность, если мы не будем эффективно выполнять функции управления, то рано или поздно эти дополнительные доходы будут поглощены неэффективностью, структурными расходами, которые не будут скорректированы. Именно поэтому мы должны идти по этому пути", - добавил Боложан. Ранее он заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не приняли для этого никаких конкретных мер.

