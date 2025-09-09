https://1prime.ru/20250909/rynok-862017405.html

Российский рынок акций незначительно растет днем

Российский рынок акций незначительно растет днем - 09.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций незначительно растет днем

Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем вторника, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T15:18+0300

2025-09-09T15:18+0300

2025-09-09T15:18+0300

экономика

рынок

торги

акции

сша

мосбиржа

риком-траст

финам

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_d16c4d39b1d2eb66d8a88f1560df115c.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем вторника, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.13 мск рос на 0,1% до 2 924,52 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,97%, до 66,66 доллара за баррель. "Подъему рынка акций способствовало несколько факторов. Во-первых, геополитический фон оставался относительно спокойным, не оказывая существенного негативного давления на настроения инвесторов. Во-вторых, участники рынка ожидают, что ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику и на заседании 12 сентября примет решение о дальнейшем снижении ключевой ставки. В-третьих, рост котировок акций нефтяных компаний из-за ослабления рубля и увеличения цены на нефть", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Российский фондовый рынок сохраняет нейтральную динамику: к середине торговой сессии индексы Мосбиржи и РТС торгуются около значений закрытия предыдущего дня. Оптимизм на рынке поддерживается смягчением инфляционных рисков и ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики. Участники рынка рассчитывают, что Банк России снизит ставку минимум на 1 процентный пункт, хотя эксперты расходятся в оценках возможного решения: часть аналитиков не исключает более агрессивного снижения на 2 процентных пункта", - делится Магомед Магомедов из ФГ "Финам". В то же время сдерживающим фактором выступают усиливающиеся санкционные риски со стороны США и ЕС, а также геополитическая неопределенность, связанная с возможным новым пакетом санкций против нефтяного и финансового секторов России, добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста акции "М.Видео" (+2,18%), "Селигдара" (+1,92%), "Полюса" (+1,67%), "Фосагро" (+1,55%), "Позитива" (+1,33%). "Бумаги "М.Видео" восстанавливались после заметного снижения накануне. Совет директоров компании официально предложил поменять формат допэмиссии с закрытой подписки на открытую, цена которой будет установлена после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций и не позднее начала размещения акций", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения привилегированные акции "Транснефти" (-1,31%), ДВМП (-1,27%), "Газпром нефти" (-0,9%), ТМК (-0,87%), "Фармсинтеза" (-0,86%). ПРОГНОЗЫ "В ближайшие дни основное внимание инвесторов останется на решении ЦБ по ставке, итогах переговоров между российским и американским лидерами и потенциальных новостях о санкциях", - прогнозирует Магомедов из ФГ "Финам". Он ожидает закрытия в "зеленой зоне". "Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи сможет преодолеть уровень в 2 940 пунктов к концу торговой сессии. В целом текущая ситуация на российском фондовом рынке характеризуется преобладанием оптимистичных настроений, однако инвесторам следует сохранять осторожность и учитывать возможные риски, связанные с геополитической нестабильностью", - комментирует Попова из ИК "Риком-траст".

https://1prime.ru/20250909/yuan-862002704.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, сша, мосбиржа, риком-траст, финам