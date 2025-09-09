S7 откроет новые направления полетов из России в Узбекистан

https://1prime.ru/20250909/s7-862011199.html
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") открывает два новых направления полетов из сибирских городов в Андижан (Узбекистан) в зимнем расписании, из Новосибирска рейсы начнутся с 27 октября, из Иркутска с 30 октября, говорится в сообщении перевозчика. "S7 Airlines расширяет географию полетов и с конца октября открывает регулярное прямое сообщение по новым маршрутам: Новосибирск — Андижан с 27 октября, 3 часа в пути, рейсы раз в неделю... Иркутск — Андижан с 30 октября, 4 часа 40 минут в пути, рейсы раз в неделю", - рассказали в S7. Все рейсы будет принимать международный аэропорт Андижана, открывшийся недавно после масштабной реконструкции, заключили в авиакомпании.
