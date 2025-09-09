https://1prime.ru/20250909/samolet-862028548.html

Заказы Boeing в августе снизились на 16 процентов в сравнении с июлем

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в августе получил 26 заказов на самолеты, что на 16,1% меньше показателя июля, следует из релиза компании. С начала года компания получила 725 заказов на самолеты. Поставки Boeing в прошедшем месяце при этом выросли на 18,8% - до 57 самолетов. В январе-августе компания поставила 385 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

