Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ в январе-августе - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250909/sberbank-861999167.html
Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ в январе-августе
Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ в январе-августе - 09.09.2025, ПРАЙМ
Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ в январе-августе
Сбербанк в январе-августе нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,4%, до 1,12 триллиона рублей, сообщил банк. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T09:57+0300
2025-09-09T09:57+0300
экономика
финансы
банки
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83083/05/830830540_0:33:3525:2016_1920x0_80_0_0_d86798d7a590e9e94f75d3198f443471.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-августе нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,4%, до 1,12 триллиона рублей, сообщил банк. "За 8 месяцев текущего года Сбер заработал чистую прибыль в размере 1 119,6 миллиарда рублей, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обеспечив рентабельность капитала в 22,2%", - приводятся в материалах слова главы Сбербанка Германа Грефа.
https://1prime.ru/20250904/sberbank-861775734.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83083/05/830830540_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_c7fb2bf1267d9a209f7526b42fe7286e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, герман греф, сбербанк
Экономика, Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
09:57 09.09.2025
 
Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ в январе-августе

Сбербанк в январе-августе нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,4%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-августе нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,4%, до 1,12 триллиона рублей, сообщил банк.
"За 8 месяцев текущего года Сбер заработал чистую прибыль в размере 1 119,6 миллиарда рублей, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обеспечив рентабельность капитала в 22,2%", - приводятся в материалах слова главы Сбербанка Германа Грефа.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Сбербанк оценил ущерб от кибератак для российской экономики
4 сентября, 11:45
 
ЭкономикаФинансыБанкиГерман ГрефСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала