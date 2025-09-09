https://1prime.ru/20250909/sberbank-861999167.html
Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ в январе-августе
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-августе нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,4%, до 1,12 триллиона рублей, сообщил банк. "За 8 месяцев текущего года Сбер заработал чистую прибыль в размере 1 119,6 миллиарда рублей, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обеспечив рентабельность капитала в 22,2%", - приводятся в материалах слова главы Сбербанка Германа Грефа.
