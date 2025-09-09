Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Telegram и Amazon оштрафовали за неудаление запрещенной информации - 09.09.2025
Telegram и Amazon оштрафовали за неудаление запрещенной информации
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc и Amazon.com, Inc каждый на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить информацию, запрещенную в РФ, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. "8 сентября 2025 года Таганский районный суд Москвы назначил штрафы иностранным компаниям Amazon.com, Inc и Telegram Messenger Inc по 3,5 миллиона рублей за отказ удалить информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что Telegram оштрафован за неудаление информации, включающей в себя недостоверную информацию, пропаганду ЛГБТ*, объявления о занятии проституцией, дистанционную продажу алкоголя, вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни и здоровья противоправные действия. Общая сумма штрафов, наложенных на Telegram, достигла 109 миллионов рублей. В свою очередь, Amazon оштрафован за неудаление экстремистских материалов. Общая сумма штрафов, назначенных Amazon, - 9,5 миллионов рублей. Роскомнадзор напомнил, что иностранные IT-компании, работающие на территории России, обязаны соблюдать национальное законодательство и оперативно удалять запрещенный контент. "Невыполнение этих требований влечет административную ответственность и иную ответственность в соответствии с российским законодательством", - добавили там.* Движение признано в России экстремистским и запрещено.
telegram, amazon, штрафы, роскомнадзор
Происшествия, Telegram, Amazon, штрафы, Роскомнадзор
21:07 09.09.2025
 
