https://1prime.ru/20250909/shtraf-862033954.html

Telegram и Amazon оштрафовали за неудаление запрещенной информации

Telegram и Amazon оштрафовали за неудаление запрещенной информации - 09.09.2025, ПРАЙМ

Telegram и Amazon оштрафовали за неудаление запрещенной информации

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc и Amazon.com, Inc каждый на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить информацию, запрещенную в РФ, сообщили... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T21:07+0300

2025-09-09T21:07+0300

2025-09-09T21:07+0300

происшествия

telegram

amazon

штрафы

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/82822/42/828224273_0:0:3894:2191_1920x0_80_0_0_44add58698cedccf8ad6e747d8957252.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc и Amazon.com, Inc каждый на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить информацию, запрещенную в РФ, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. "8 сентября 2025 года Таганский районный суд Москвы назначил штрафы иностранным компаниям Amazon.com, Inc и Telegram Messenger Inc по 3,5 миллиона рублей за отказ удалить информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что Telegram оштрафован за неудаление информации, включающей в себя недостоверную информацию, пропаганду ЛГБТ*, объявления о занятии проституцией, дистанционную продажу алкоголя, вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни и здоровья противоправные действия. Общая сумма штрафов, наложенных на Telegram, достигла 109 миллионов рублей. В свою очередь, Amazon оштрафован за неудаление экстремистских материалов. Общая сумма штрафов, назначенных Amazon, - 9,5 миллионов рублей. Роскомнадзор напомнил, что иностранные IT-компании, работающие на территории России, обязаны соблюдать национальное законодательство и оперативно удалять запрещенный контент. "Невыполнение этих требований влечет административную ответственность и иную ответственность в соответствии с российским законодательством", - добавили там.* Движение признано в России экстремистским и запрещено.

https://1prime.ru/20250908/shtraf-861969826.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, amazon, штрафы, роскомнадзор