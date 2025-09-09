Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швеция выделит около 112 миллионов долларов на кибербезопасность - 09.09.2025
Швеция выделит около 112 миллионов долларов на кибербезопасность
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Правительство Швеции в 2026-2028 годах выделит около 112 миллионов долларов на национальную кибербезопасность в свете участившихся кибератак, сообщает во вторник министерство обороны королевства. "Общий объем инвестиций составит 300 миллионов шведских крон (31 миллион долларов - ред.) в 2026 году, 350 миллионов шведских крон (37 миллионов долларов - ред.) в 2027 году и 400 миллионов шведских крон (42 миллиона долларов - ред.) в 2028 году", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет минобороны, правительство предлагает в законопроекте о бюджете на 2026 год значительные инвестиции в национальную кибербезопасность для решения сложных задач в цифровой среде. Средства будут распределены между Национальным центром кибербезопасности (NCSC) при Радиотехническом центре вооруженных сил, муниципалитетами и регионами. "Речь идет о повышении устойчивости Швеции к цифровым угрозам в условиях, когда кибератаки становятся все более распространенными и имеют все более серьезные последствия", - приводятся слова министра по гражданской обороне Карла-Оскара Болина в сообщении ведомства.
технологии, швеция
Экономика, Технологии, ШВЕЦИЯ
11:54 09.09.2025
 
Швеция выделит около 112 миллионов долларов на кибербезопасность

Швеция выделит 112 млн долларов на кибербезопасность в 2026-2028 годах

© fotolia.com / byggarn.seФлаг Швеции
Флаг Швеции - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© fotolia.com / byggarn.se
В МИД прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО
ЭкономикаТехнологииШВЕЦИЯ
 
 
