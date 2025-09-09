https://1prime.ru/20250909/shvetsiya-862004171.html

Швеция выделит около 112 миллионов долларов на кибербезопасность

Швеция выделит около 112 миллионов долларов на кибербезопасность - 09.09.2025, ПРАЙМ

Швеция выделит около 112 миллионов долларов на кибербезопасность

Правительство Швеции в 2026-2028 годах выделит около 112 миллионов долларов на национальную кибербезопасность в свете участившихся кибератак, сообщает во... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T11:54+0300

2025-09-09T11:54+0300

2025-09-09T11:54+0300

экономика

технологии

швеция

https://cdnn.1prime.ru/img/76413/11/764131183_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4ef81721089e23d71c5035c1740a9130.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Правительство Швеции в 2026-2028 годах выделит около 112 миллионов долларов на национальную кибербезопасность в свете участившихся кибератак, сообщает во вторник министерство обороны королевства. "Общий объем инвестиций составит 300 миллионов шведских крон (31 миллион долларов - ред.) в 2026 году, 350 миллионов шведских крон (37 миллионов долларов - ред.) в 2027 году и 400 миллионов шведских крон (42 миллиона долларов - ред.) в 2028 году", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет минобороны, правительство предлагает в законопроекте о бюджете на 2026 год значительные инвестиции в национальную кибербезопасность для решения сложных задач в цифровой среде. Средства будут распределены между Национальным центром кибербезопасности (NCSC) при Радиотехническом центре вооруженных сил, муниципалитетами и регионами. "Речь идет о повышении устойчивости Швеции к цифровым угрозам в условиях, когда кибератаки становятся все более распространенными и имеют все более серьезные последствия", - приводятся слова министра по гражданской обороне Карла-Оскара Болина в сообщении ведомства.

https://1prime.ru/20250909/nato-861993097.html

швеция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, швеция