https://1prime.ru/20250909/shvetsiya-862004171.html
Швеция выделит около 112 миллионов долларов на кибербезопасность
Швеция выделит около 112 миллионов долларов на кибербезопасность - 09.09.2025, ПРАЙМ
Швеция выделит около 112 миллионов долларов на кибербезопасность
Правительство Швеции в 2026-2028 годах выделит около 112 миллионов долларов на национальную кибербезопасность в свете участившихся кибератак, сообщает во... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T11:54+0300
2025-09-09T11:54+0300
2025-09-09T11:54+0300
экономика
технологии
швеция
https://cdnn.1prime.ru/img/76413/11/764131183_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4ef81721089e23d71c5035c1740a9130.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Правительство Швеции в 2026-2028 годах выделит около 112 миллионов долларов на национальную кибербезопасность в свете участившихся кибератак, сообщает во вторник министерство обороны королевства. "Общий объем инвестиций составит 300 миллионов шведских крон (31 миллион долларов - ред.) в 2026 году, 350 миллионов шведских крон (37 миллионов долларов - ред.) в 2027 году и 400 миллионов шведских крон (42 миллиона долларов - ред.) в 2028 году", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет минобороны, правительство предлагает в законопроекте о бюджете на 2026 год значительные инвестиции в национальную кибербезопасность для решения сложных задач в цифровой среде. Средства будут распределены между Национальным центром кибербезопасности (NCSC) при Радиотехническом центре вооруженных сил, муниципалитетами и регионами. "Речь идет о повышении устойчивости Швеции к цифровым угрозам в условиях, когда кибератаки становятся все более распространенными и имеют все более серьезные последствия", - приводятся слова министра по гражданской обороне Карла-Оскара Болина в сообщении ведомства.
https://1prime.ru/20250909/nato-861993097.html
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76413/11/764131183_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_5d713ee7e8ece91c0f442f88058326f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, швеция
Экономика, Технологии, ШВЕЦИЯ
Швеция выделит около 112 миллионов долларов на кибербезопасность
Швеция выделит 112 млн долларов на кибербезопасность в 2026-2028 годах
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Правительство Швеции в 2026-2028 годах выделит около 112 миллионов долларов на национальную кибербезопасность в свете участившихся кибератак, сообщает во вторник министерство обороны королевства.
"Общий объем инвестиций составит 300 миллионов шведских крон (31 миллион долларов - ред.) в 2026 году, 350 миллионов шведских крон (37 миллионов долларов - ред.) в 2027 году и 400 миллионов шведских крон (42 миллиона долларов - ред.) в 2028 году", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет минобороны, правительство предлагает в законопроекте о бюджете на 2026 год значительные инвестиции в национальную кибербезопасность для решения сложных задач в цифровой среде. Средства будут распределены между Национальным центром кибербезопасности (NCSC) при Радиотехническом центре вооруженных сил, муниципалитетами и регионами.
"Речь идет о повышении устойчивости Швеции к цифровым угрозам в условиях, когда кибератаки становятся все более распространенными и имеют все более серьезные последствия", - приводятся слова министра по гражданской обороне Карла-Оскара Болина в сообщении ведомства.
В МИД прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО