Швеция закупит у Польши переносные зенитно-ракетные комплексы - 09.09.2025
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
Швеция закупит у Польши переносные зенитно-ракетные комплексы
2025-09-09T16:54+0300
2025-09-09T16:54+0300
вооружения
швеция
польша
нато
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Швеция закупит у Польши переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun почти на 320 миллионов долларов, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон. "Швеция закупает у Польши переносной зенитно-ракетный комплекс малой дальности Piorun на 3 миллиарда шведских крон (почти 320 миллионов долларов - ред.)", - написал он в соцсети X. По словам министра, поставки начнутся в начале 2026 года. Йонсон добавил, что новые ПЗРК обеспечат подразделения спецназа возможностью противодействия вертолетам и самолетам на дальности до 6,5 километра. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения. Премьер Швеции Ульф Кристерссон в апреле анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны.
16:54 09.09.2025
 
© Unsplash/Car GirlФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Car Girl
Флаг Швеции - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Швеция выделит около 112 миллионов долларов на кибербезопасность
