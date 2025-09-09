https://1prime.ru/20250909/siluanov-861991844.html
Силуанов рассказал о планах Минфина нарастить объем заимствований
Силуанов рассказал о планах Минфина нарастить объем заимствований - 09.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о планах Минфина нарастить объем заимствований
Минфин РФ в текущем году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", при этом в 2026 году будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T08:40+0300
2025-09-09T08:40+0300
2025-09-09T08:40+0300
экономика
финансы
россия
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/76594/73/765947359_0:10:1501:854_1920x0_80_0_0_1cf9923bf52b0c27ec291d20452e684f.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ в текущем году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", при этом в 2026 году будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Возможно, в этом году нами придется уточнить наш объем заимствований. Но при подготовке бюджета на следующий год мы будем планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне. То есть бюджет будет сбалансирован без учета расходов на обслуживание государственного долга", - сообщил Силуанов в эфире радиостанции РБК. "С одной стороны, в этом году мы это будем делать в пределах разумных увеличение, сразу хочу сказать. Это не будут какие-то большие дисбалансы для бюджета ", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250908/minfin-861975145.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76594/73/765947359_24:0:1471:1085_1920x0_80_0_0_ae6eabf858e3b307097040cfe7573b20.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, антон силуанов
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов
Силуанов рассказал о планах Минфина нарастить объем заимствований
Симлуанов: Минфин в 2025 году нарастит госдолг "в разумных пределах"
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ в текущем году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", при этом в 2026 году будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Возможно, в этом году нами придется уточнить наш объем заимствований. Но при подготовке бюджета на следующий год мы будем планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне. То есть бюджет будет сбалансирован без учета расходов на обслуживание государственного долга", - сообщил Силуанов в эфире радиостанции РБК.
"С одной стороны, в этом году мы это будем делать в пределах разумных увеличение, сразу хочу сказать. Это не будут какие-то большие дисбалансы для бюджета ", - подчеркнул он.
Минфин видит интерес российских эмитентов к размещению облигаций в Китае