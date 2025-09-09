https://1prime.ru/20250909/siluanov-861991844.html

Силуанов рассказал о планах Минфина нарастить объем заимствований

Силуанов рассказал о планах Минфина нарастить объем заимствований - 09.09.2025, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о планах Минфина нарастить объем заимствований

Минфин РФ в текущем году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", при этом в 2026 году будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T08:40+0300

2025-09-09T08:40+0300

2025-09-09T08:40+0300

экономика

финансы

россия

антон силуанов

https://cdnn.1prime.ru/img/76594/73/765947359_0:10:1501:854_1920x0_80_0_0_1cf9923bf52b0c27ec291d20452e684f.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ в текущем году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", при этом в 2026 году будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Возможно, в этом году нами придется уточнить наш объем заимствований. Но при подготовке бюджета на следующий год мы будем планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне. То есть бюджет будет сбалансирован без учета расходов на обслуживание государственного долга", - сообщил Силуанов в эфире радиостанции РБК. "С одной стороны, в этом году мы это будем делать в пределах разумных увеличение, сразу хочу сказать. Это не будут какие-то большие дисбалансы для бюджета ", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250908/minfin-861975145.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, антон силуанов