Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал о планах Минфина нарастить объем заимствований - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250909/siluanov-861991844.html
Силуанов рассказал о планах Минфина нарастить объем заимствований
Силуанов рассказал о планах Минфина нарастить объем заимствований - 09.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о планах Минфина нарастить объем заимствований
Минфин РФ в текущем году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", при этом в 2026 году будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T08:40+0300
2025-09-09T08:40+0300
экономика
финансы
россия
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/76594/73/765947359_0:10:1501:854_1920x0_80_0_0_1cf9923bf52b0c27ec291d20452e684f.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ в текущем году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", при этом в 2026 году будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Возможно, в этом году нами придется уточнить наш объем заимствований. Но при подготовке бюджета на следующий год мы будем планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне. То есть бюджет будет сбалансирован без учета расходов на обслуживание государственного долга", - сообщил Силуанов в эфире радиостанции РБК. "С одной стороны, в этом году мы это будем делать в пределах разумных увеличение, сразу хочу сказать. Это не будут какие-то большие дисбалансы для бюджета ", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250908/minfin-861975145.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76594/73/765947359_24:0:1471:1085_1920x0_80_0_0_ae6eabf858e3b307097040cfe7573b20.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, антон силуанов
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов
08:40 09.09.2025
 
Силуанов рассказал о планах Минфина нарастить объем заимствований

Симлуанов: Минфин в 2025 году нарастит госдолг "в разумных пределах"

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ в текущем году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", при этом в 2026 году будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Возможно, в этом году нами придется уточнить наш объем заимствований. Но при подготовке бюджета на следующий год мы будем планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне. То есть бюджет будет сбалансирован без учета расходов на обслуживание государственного долга", - сообщил Силуанов в эфире радиостанции РБК.
"С одной стороны, в этом году мы это будем делать в пределах разумных увеличение, сразу хочу сказать. Это не будут какие-то большие дисбалансы для бюджета ", - подчеркнул он.
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Минфин видит интерес российских эмитентов к размещению облигаций в Китае
Вчера, 18:41
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯАнтон Силуанов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала